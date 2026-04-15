अशोक खरात का हो सकता है एनकाउंटर! कांग्रेस का बड़ा दावा- पाखंडी के पास कई मंत्रियों के राज

बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने अशोक खरात के खिलाफ पीएमएलए 2002 की धारा 17 के अंतर्गत पिछले हफ्ते मुकदमा दर्ज किया था। प्रारंभिक जांच में पता चला कि खरात ने नासिक जिले स्थित दो सहकारी ऋण समितियों में दूसरे के नाम पर कई बैंक खाते खोले हैं, वह उन सभी खातों में नॉमिनी है। इसके अलावा उन सभी फर्जी खातों पर नियंत्रण रखने के लिए उसने अपना मोबाइल नंबर भी जोड़ा है।