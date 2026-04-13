ढोंगी अशोक खरात पर ईडी का शिकंजा, घर-दफ्तर और मंदिर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी

अशोक खरात के खिलाफ नासिक, शिर्डी, वावी और सरकारवाड़ा समेत कई पुलिस थानों में अब तक कुल 14 मामले दर्ज हो चुके हैं। जिनमें महिलाओं के साथ यौन शोषण के 8 मामले, फिरौती, अवैध वसूली और धोखाधड़ी के 5 मामले शामिल हैं। जबकि एक धमकी देने का मामला भी उसके खिलाफ दर्ज है। इसके अलावा उस पर महाराष्ट्र के ‘मानव बलि और अन्य अमानवीय, अघोरी प्रथाओं व काला जादू निषेध अधिनियम 2013’ की धाराओं के तहत भी केस दर्ज हैं।