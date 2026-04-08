‘श्राप और मौत की धमकी देकर महिलाओं का किया रेप’, अशोक खरात कांड में SIT का बड़ा खुलासा

एसआईटी की प्रमुख आईपीएस तेजस्वी सतपुते (IPS Tejaswi Satpute) के मुताबिक, अब तक 30 गवाहों और पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए हैं। अब तक की पूछताछ में यह स्पष्ट हुआ है कि आरोपी अशोक खरात ने पीड़ितों और उनके परिवारों की आस्था का फायदा उठाया। वह पीड़ित के परिवार के सदस्यों में किसी की मौत होने का भय दिखाता और पत्थर, इमली के बीज जैसी चीजों का इस्तेमाल करके अनुष्ठान करता। पीड़ितों से पैसे वसूलता, उनका यौन शोषण करता था।