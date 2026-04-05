तंत्र-मंत्र से बर्बाद कर दूंगा… अशोक खरात का एक और कांड, दर्ज हुई 12वीं FIR

पीड़ित व्यापारी का आरोप है कि साल 2023 से 2025 के बीच उसने नासिक के पाथर्डी-गौलाने रोड पर एक प्लॉट के लिए अशोक खरात को किश्तों में 85 लाख रुपये दिए थे। बार-बार अनुरोध करने के बावजूद खरात ने जमीन उसके नाम पर ट्रांसफर नहीं की। जब व्यापारी ने अपने पैसे वापस मांगे, तो ढोंगी बाबा ने उसे डराना शुरू कर दिया। बर्के का दावा है कि खरात ने उसे धमकी दी कि वह तंत्र-मंत्र और बुरी शक्तियों का प्रयोग कर उसका व्यापार बर्बाद कर देगा।