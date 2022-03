पंजाब में AAP एक बार फिर रचेगी इतिहास, सरबजीत कौर बन सकती हैं विधानसभा की पहली महिला स्पीकर

पंजाब विधानसभा चुनाव में बंपर जीत के साथ आम आदमी पार्टी ने इतिहास रच दिया। कल यानी 16 मार्च को भगवंत मान पंजाब के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। हालांकि इसके साथ ही आम आदमी पार्टी पंजाब में एक और इतिहास रच सकती है। दरअसल पहली बार विधानसभा को एक महिला स्पीकर मिल सकती है।

पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ( Aam Aadmi Party ) ने 92 सीटों पर जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। इस बंपर जीत के बाद पार्टी के बड़े नेताओं अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने रोड शो के जरिए जनता का आभार भी जताया। 16 मार्च को भगवंत मान (Bhagwant Mann) पंजाब के नए सीएम के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। सरकार के गठन के साथ ही आम आदमी पार्टी एक और इतिहास रच सकती है। दरअसल आम आदमी पार्टी की विधायक सरबजीत कौर (Saravjit Kaur Manuke) पंजाब की पहली महिला स्पीकर बन सकती है। ऐसा हुआ तो पंजाब में ये आप को दूसरा बड़ा कदम होगा।

Saravjit Kaur Manuke Might Become The First Women Speaker of Punjab Assembly