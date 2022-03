'चुप रहोगे तो राष्ट्रपति बना दिए जाओगे', मोदी सरकार को लेकर सत्यपाल मलिका का बड़ा खुलासा

मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिका ने एक बार फिर मोदी सरकार खिलाफ बयान दिया है। मलिक ने मोदी सरकार पर किसानों के वादे पूरा ना करने का आरोप लगाने के साथ ही कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं।

मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Satya Pal Malik) पिछले कुश समय से लगातार मोदी सरकार पर निशाना साधते आ रहे हैं। फिर चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो या फिर किसानों का परेशानी। इसी कड़ी में सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। मलिक ने पीएम मोदी (PM Narendra Modi) पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने उन्हें राष्ट्रपति पद का लालच दिया। यही नहीं इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया है। सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार पर तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के बाद किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के रूप में मेरा कार्यकाल अगले छह से सात महीनों में खत्म हो जाएगा।

