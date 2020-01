सावरकर बुकलेट विवाद: स्वामी चक्रपाणि ने राहुल गांधी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी

नई दिल्ली। वीर सावरकर को लेकर कांग्रेस सेवादल की किताब से जुड़ा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब अखिल भारतीय हिंदू महासभा ( Akhil Bhartiya Hindu Mahasabha ) के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणि ( swami chakrapani ) ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) पर निशाना साधा है।

यही नहीं चक्रपाणी ने राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर दी।

आपको बता दें कि कांग्रेस सेवादल ( congress seva dal ) की किताब में नाथूराम गोडसे ( Nathuram Godse ) और सावरकर के बीच समलैंगिक संबंध होने का दावा किया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने याद किया सावित्रीबाई फुले का योगदान, जयंति पर दी श्रद्धांजलि

Akhil Bhartiya Hindu Mahasabha President Swami Chakrapani on statement in Congress Seva Dal booklet 'Godse&Savarkar had physical relations':These are ridiculous allegations against former Mahasabha President Savarkar ji.Similarly we have also heard that Rahul Gandhi is homosexual pic.twitter.com/vDSx0ctzvt

गौरतलब है कि कांग्रेस सेवादल ( Congress Seva Dal ) की ओर से 'वीर सावरकर कितने वीर', नाम से टाइटल वाली किताब को भोपाल में आयोजित 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में बांटा गया था।

इस किताब में महात्मा गांधी की हत्या से लेकर नाथूराम गोडसे और वीर सावरकर के बारे में जिक्र किया गया है।

दरअसल, इस किताब में यह दावा किया गया है कि वीर सावरकर ( Veer Savarkar ) और नाथूराम गोडसे ( Nathuram Godse ) समलैंगिंक थे और दोनों के बीच शारीरिक संबंध थे।

शिवसेना ने वीर सावरकर को बताया महान, उन पर टिप्पणी दूषित मानसिकता का नतीजा

Sanjay Raut,Shiv Sena on a statement in Congress Seva Dal booklet 'Godse&Savarkar had a physical relationship': Veer Savarkar was a great man and will remain a great man. A section keeps talking against him,it shows the dirt in their mind,whoever they might be pic.twitter.com/Yv3aLJjraC