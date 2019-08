सिक्किम में बड़ा सियासी उठापटक, SDF के 10 विधायक भाजपा में शामिल

नई दिल्ली। सिक्किम में अचानक बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। पूर्व सीएम को छोड़कर सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (SDF) के करीब-करीब सभी विधायक आज बीजेपी में शामिल हो गए। इस बड़े उलटफेर से सियासी हड़कंप मच गया है।

