नई दिल्ली: अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर विवादित ट्वीट किया है। थरूर ने ट्वीट कर लिखा कि हिंदी, हिंदू और हिंदुत्व की विचारधारा देश को बांट रही है। यहीं नहीं उन्होंने आगे लिखा कि हमें एकता की जरूरत है। समानता की नहीं। कांग्रेस नेता के इस ट्वीट से कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए ये बयान मुश्किलें खड़ा कर सकता है।

This “Hindi, Hindu , Hindutva” ideology is dividing our country. We need unity, not uniformity. https://t.co/m6t2xE2sh7