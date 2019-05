शशि थरूर का बड़ा बयान, राहुल गांधी और भाजपा के हिंदुत्व को बताया अलग

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने बड़ा बयान दिया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी में जहां लगातार मंथन का दौर चल रहा है, वहीं उनके कद्दावर नेता थरूर ने बड़ा बयान देकर सनसनी मचा दी है। शशि थरूर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया..जिसमें उन्होंने राहुल गांधी और भाजपा के हिंदुत्व को अलग-अलग बताया।



दरअसल शशि थरूर ने अपनी ट्वीट अकाउंट पर एक चैनल को दिया इंटरव्यू शेयर किया। करण थापर को दिए इस साक्षात्कार में शशि थरूर ने कांग्रेस की हार से लेकर भाजपा की जीत, मोदी लहर और हिंदुत्व जैसे मुद्दों पर खुल कर बात की। हिंदुत्व के मुद्दे पर शशि थरूर ने कहा कि भाजपा हिंदी और हिंदुत्व के नाम पर बांटने का काम करती है। जबकि राहुल गांधी का हिंदुत्व देश में एकता चाहता है ना कि एकरूपता, जबकि भाजपा के हिंदुत्व में एकरूपता ज्यादा नजर आती है।

My full interview yesterday with Karan Thapar on @NewsHtn TirangaTV on the current post-election situation: https://t.co/M2BdKFRoMk