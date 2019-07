आजम खान ने दो बार मांगी माफी, रमा देवी बोलीं- बिगड़ी हुई है आपकी आदत

नई दिल्ली। भाजपा सांसद रमा देवी ( Bjp Rama Devi ) पर दिए अपने बयान को लेकर घिरे आजम खान ( SP MP azam khan ) ने लोकसभा में माफी मांग ली है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव आजम खान के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ( Lok Sabha Speaker Om Birla ) से मिले। उस समय ओम बिरला के कार्यालय में भाजपा सांसद रमा देवी भी मौजूद थीं।

सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आजम खान ने माफी मांग ली। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को संबोधित करते हुए कहा कि अगर उनके बयान से रमा देवी को तकलीफ पहुंची है तो वे माफी मांगते हैं।

इतना बोलने के बाद आजम खान बैठक गए, लेकिन बीजेपी के सांसद हंगामा करने लगे। बीजेपी के सांसदों ने आजम खान के हाव-भाव पर सवाल उठाए।





SP Azam Khan in Lok Sabha: Meri aisi koi bhavna Chair ke prati na thi na ho sakti hai. Mere bhashan aur acharan ko sara sadan janta hai, iske bawjood bhi Chair ko aisa lagta hai ki mere se koi galti hui hai toh main uski kshama chahta hun. pic.twitter.com/2lMB07llyQ — ANI (@ANI) July 29, 2019

इस दौरान सपा अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने उन्नाव रेप पीड़िता के हादसे का मामला उठा दिया और कहा कि बीजेपी को उसपर भी ध्यान देना चाहिए।

Samajwadi Party MP, akhilesh yadav after SP MP Azam Khan's apology, in Lok Sabha: Azam Khan ji has said what he wanted to say. What about the 'beti' in Unnao? We should also talk about that. pic.twitter.com/OSh5axRJFr — ANI (@ANI) July 29, 2019

बीजेपी सांसदों ने अखिलेश यादव की टिप्पणी पर आपत्ति जताई। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने आजम खान को दोबारा रमा देवी से माफी मांगने के लिए कहा।

स्पीकर के निर्देश के बाद आजम खान ने एक बार फिर कहा कि रमा देवी उनकी बहन जैसी हैं, अगर उनके बयान से उन्हें तकलीफ हुई है तो वे माफी मांगते हैं। आजम खान ने कहा कि पूरा सदन उनके आचरण को जानता है।

BJP MP Rama Devi in Lok Sabha: Azam Khan ji's remark has hurt both women and men in India. He will not understand this. Inki aadat bigadi hui hai, zaroorat se zada bigadi hui hai. I have not come here to hear such comments. pic.twitter.com/Z1tvupdNvW — ANI (@ANI) July 29, 2019

रमा देवी ने दी प्रतिक्रिया

वहीं रमा देवी ने आजम खान की ओर से मांगी गई माफी पर कहा है कि उनकी आदत बिगड़ी हुई है।

Lok Sabha Speaker, Om Birla: This House belongs to all and it runs on support from everyone. Members must refrain from using language that affects the dignity of the House. pic.twitter.com/MEgnzxZW6U — ANI (@ANI) July 29, 2019

बिरलाः सदन की गरिमा को बनाए रखें

वहीं आजम खान की माफी के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन सभी का है और यह सभी के समर्थन से चलता है। सदस्यों को सदन की गरिमा को प्रभावित करने वाली भाषा का उपयोग करने से बचना चाहिए।

यह है पूरा मामला

आपको बता दें कि 25 जुलाई को लोकसभा में तीन तलाक पर बहस के दौरान बीजेपी सांसद रमा देवी सदन की अध्यक्षता कर रही थीं, इसी दौरान आजम खान ने विवादास्पद टिप्पणी की थी। आजम खान की इस टिप्पणी के बाद सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा हुआ था।

बीजेपी समेत कई पार्टियों के सांसदों ने आजम खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। स्पीकर ने शुक्रवार को इस मुद्दे पर कई दलों के नेताओं के साथ बैठक की थी. इस बैठक में सहमति बनी थी कि आजम खान को शिवहर सांसद रमा देवी से माफी मांगने को कहा जाए।