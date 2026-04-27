Bengal Election: 79 देसी बम की बरामदगी ने दूसरे फेज के चुनाव से पहले माहौल गरमाया, NIA जांच में खुलेंगे बड़े राज?

वहीं इस मामले में चुनाव आयोग ने भी सख्त रुख अपनाया है। EC ने सीनियर अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बम बनाने से संबंधित सभी मामलों की एनआईए द्वारा जांच की जाएगी। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके अधिकार क्षेत्र में कोई विस्फोटक मिलता है या कोई डराने-धमकाने वाली हरकत होती है, तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।