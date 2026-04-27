27 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bengal Election: 79 देसी बम की बरामदगी ने दूसरे फेज के चुनाव से पहले माहौल गरमाया, NIA जांच में खुलेंगे बड़े राज?

Bengal Chunav: पश्चिम बंगाल में 79 देसी बम बरामद होने के मामले की जांच अब NIA ने अपने हाथ में ले ली है। चुनाव से पहले सामने आए इस मामले को लेकर आतंक एंगल और बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Ashib Khan

Apr 27, 2026

NIA को सौंपी जांच (File Photo)

Bengal Election: पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को मतदान होगा। इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में मिले देसी बमों के मामले को अपने हाथ में लेते हुए इसकी जांच आतंकवादी एंगल से शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय के आदेश पर इस मामले में एजेंसी ने मामला भी दर्ज किया है।

NIA ने बताया कि यह मामला 25 अप्रैल को कोलकाता पुलिस द्वारा 79 देसी बम और अन्य संदिग्ध सामग्री की बरामदगी से जुड़ा है।

घर में छिपाकर रखे थे विस्फोटक

NIA ने कहा कि कोलकाता के उत्तर काशीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भांगर डिवीजन के मजेरहाट (पोइलेपाड़ा) गांव में एक कब्रिस्तान के पास स्थित घर में ये विस्फोटक छिपाकर रखे गए थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और बम बरामद किए। 

गृह मंत्रालय ने NIA को सौंपी जांच

गृह मंत्रालय ने इस घटना को गंभीर मानते हुए इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत “अनुसूचित अपराध” माना है। मंत्रालय का कहना है कि विस्फोटकों का अवैध भंडारण न केवल सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि इसका उद्देश्य दहशत फैलाना भी हो सकता है।

स्थिति की गंभीरता और संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभाव को देखते हुए, गृह मंत्रालय ने 25 अप्रैल की रात को ही NIA को जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया। इसके बाद NIA को पूरे मामले की गहन जांच और संभावित साजिश का खुलासा करने के लिए अधिकृत किया गया है।

EC ने अपनाया सख्त रुख

वहीं इस मामले में चुनाव आयोग ने भी सख्त रुख अपनाया है। EC ने सीनियर अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बम बनाने से संबंधित सभी मामलों की एनआईए द्वारा जांच की जाएगी। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके अधिकार क्षेत्र में कोई विस्फोटक मिलता है या कोई डराने-धमकाने वाली हरकत होती है, तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

29 अप्रैल को होगी वोटिंग

प्रदेश में पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को मतदान हो गया है। अब दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। 4 मई को वोटों की गिनती की जाएगी। दूसरे फेस में किसी भी प्रकार की घटना ना हो इसके लिए एनआईए इस मामले का खुलासा करने में जुटी हुई है।

ये भी पढ़ें

बंगाल चुनाव: हुमायूं कबीर का लोगों ने किया विरोध, TMC कार्यकर्ताओं के साथ हुई झड़प
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Assembly Elections 2026

Published on:

27 Apr 2026 08:50 am

Hindi News / National News / Bengal Election: 79 देसी बम की बरामदगी ने दूसरे फेज के चुनाव से पहले माहौल गरमाया, NIA जांच में खुलेंगे बड़े राज?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

एक्साइज पॉलिसी केस: ‘अब न्याय की उम्मीद नहीं’, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में पेश होने से किया इंकार

Excise Policy Case
राष्ट्रीय

‘मेरे पास 3 ऑप्शन थे,’ राघव चड्ढा क्यों दिया AAP से इस्तीफा, Video शेयर कर खुद बताई वजह

राष्ट्रीय

Inside Story: विधायक आवास पर बमबारी, TMC-BJP समर्थकों में भिड़ंत; PM मोदी के आने से पहले जगद्दल में कैसी भड़की हिंसा

Jagaddal violence, West Bengal violence, Jagaddal clash, North 24 Parganas violence,
राष्ट्रीय

ट्रंप पर गोलीकांड पर कांग्रेस विधायक का विवादित बयान, बोले- भारत में भी ऐसा ही मूड बन रहा है!

Vijay wadettiwar statement
राष्ट्रीय

चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बंगाल में गरमाई सियासत, TMC का बड़ा दावा- 4 मई के बाद नहीं दिखेंगे बाहरी नेता

Mamata Banerjee speech, West Bengal election 2026, Mamata Banerjee BJP attack,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.