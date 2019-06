सूरत अग्निकांडः सीएम ने सचिव से मांगी रिपोर्ट, दो गिरफ्तार- दो अधिकारी निलंबित

नई दिल्ली। गुजरात के सूरत में भीषण अग्निकांड को मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं और सचिव से रिपोर्ट भी मांगी गई है। जबकि मैनेजर और बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया गया है।

आपको बता दें कि पुलिस ने कोचिंग के मालिक भार्गव भूटानी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही दो फायर ऑफिसर भी निलंबित कर दिए गए हैं। डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर एसके आचार्य और कीर्ति मोध को लापरवाही के चलते निलंबित किया गया है।बताया जा रहा है कि इसके बाद पुलिस का अगला टारगेट इमारत के अंदर अवैध निर्माण करने वाले हर्सुल वेकारिया और जिग्नेश बागदरा है, जिन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है।

आपको बता दें कि इस भीषण अग्निकांड में अब तक 20 मौत हो चुकी हैं जिनमें 16 युवतियां शामिल हैं, जबकि 20 से ज्यादा घायल हैं जिनमें कुछ की हालत नाजुक है।

Gujarat CM Vijay Rupani on Surat coaching centre fire: It was unfortunate, more than 20 youth died. We have constituted an investigation committee, Urban Secretary has been asked to file a report based on which we will take action. Builder and Manager have been arrested. pic.twitter.com/TNB5xQb16X — ANI (@ANI) May 25, 2019

सभी ट्यूशन क्लास बंद

अग्निकांड के बाद हरकत में आई पुलिस ने फिलहाल सभी ट्यूशन क्लास को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र लेने के बाद ही इन कोचिंग क्लासेस को खोलने की अनुमति दी जाएगी। सूरत के पुलिस कमिश्नर सतीश शर्मा ने बताया कि पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे कानून का पालन करें और शांति बनाए रखें। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वड़ोदरा के सभी कोचिंग सेंटर्स को फायर सेफ्टी ऑडिट पूरा होने तक बंद रखने का आदेश दिया है।

Satish Sharma, Commissioner of Police Surat: Have arrested the man who used to conduct the tuition classes. #SuratFire #Gujarat pic.twitter.com/eAmGFlAhGt — ANI (@ANI) May 25, 2019

Satish Sharma, Commissioner of Police Surat: All type of tuition classes have been stopped for now, classes can only be conducted after the required fire safety checks are done & a fire safety certificate has been obtained. #Gujarat https://t.co/eaWLDD2hL8 — ANI (@ANI) May 25, 2019

इन क्लासों को भी किया बंद

हादसे के बाद अहमदाबाद पुलिस ने न सिर्फ ट्यूशन क्लास को बल्कि इसके साथ ही जिले में चल रहीं सभी डांस क्लासों और समर कैंप्स को ऐहतियातन बंद करने का आदेश दिया। दरअसल गर्मियों की छुट्टी के चलते प्रदेशभर में ऐसी कई क्लासें चल रही हैं जिनमें फायर सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा गया है।

फायर ऑफिसर को हटाया

सूरत के नगर आयुक्त एम थेन्नर्सन ने वरच्छा के फायर अधिकारी को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि फायर ऑफिसर इमारत में सुरक्षा मानकों का आंकलन ठीक से नहीं कर सके। अगर वो ठीक तरह से मानकों के आधार पर आंकलन करते तो इस बड़े हादसे को रोका जा सकता था। फायर अधिकारी की इसी लापरवाही के चलते उन्हें निलंबित करने का फैसला लिया गया है।

आपको बता दें कि शुक्रवार को तक्षशिला कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर स्थित एक कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग जाने से अफरातफरी मच गई। इस दौरान आग और धुएं से बचने के लिए कुछ छात्रों ने तीसरी और चौथी मंजिल से कूदकर जान बचाई।