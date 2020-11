Tejashwi Yadav का बड़ा आरोप, बिहार को संभालने में सक्षम नहीं हैं नीतीश कुमार, विदाई तय

नई दिल्ली। बिहार में जारी चुनावी घमासान के बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को संभालने में सक्षम नहीं हैं। उनकी इस कमजोरी का ही परिणाम है कि बिहार हर मानकों पर देश की अन्य राज्यों से पीछे है।

Nitish Ji is not able to handle Bihar. There're only 77 policemen per lakh population in Bihar & job vacancies have not been filled. We're asking the public to give us a chance, so we can do what CM couldn't achieve in 15 years. His farewell is guaranted: RJD Chief Tejashwi Yadav pic.twitter.com/eelpWitPS3