नई दिल्ली । कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव पर फिलहाल रोक लगा दी है। गुरुवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तत्काल आगामी 16 अप्रैल तक चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से 16 अप्रैल तक पूरे मामले की रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव 1, 3 और 5 मई को होने वाली है। जबकि मतों कि गिनती 8 मई को होगी।

West Bengal Panchayat elections: Calcutta High Court states directs the Election Commission to file a factual report in the court, until then all election procedures should be stopped including nomination withdrawal and scrutiny till 16 April.