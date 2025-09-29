नक्सलियों के साथ कोई सीज़फायर नहीं होगा, सरेंडर करने पर स्वागत है

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि नक्सलियों के साथ कोई सीज़फायर नहीं होगा। अगर उन्हें सरेंडर करना है, तो सीज़फायर करने की ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें हथियार डाल देने चाहिए और पुलिस एक भी गोली नहीं चलाएगी। सरेंडर करने वालों का स्वागत है और हथियार उठाने पर गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। शाह ने कहा कि ऑपरेशन ब्लैक फ़ॉरेस्ट होते ही वामपंथी राजनीतिक दल ऑपरेशन रुकवाने के लिए पत्र पर पत्र लिखने लगे और नक्सलियों के समर्थकों की सारी छद्म सिम्पैथी एक्सपोज हो गई।