उनको कोसी नदी नहीं दिखेगी, उनको बिहार का चुनाव नजर आएगा-नरेन्द्र मोदी

-प्रधानमंत्री ने किया बाबा खडक़ सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए नवनिर्मित 184 बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन

नई दिल्ली

Shadab Ahmed

Aug 11, 2025

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बाबा खडक़ सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए नवनिर्मित टाइप-सात के 184 बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मोदी ने कहा कि सांसदों के लिए बहुमंजिला ïफ्लैटों के चार टॉवर्स हैं, उनके नाम भी भारत की चार महान नदियों कृष्णा, गोदावरी, कोसी, हुगली के नाम है। यह नदियां करोड़ों जनों को जीवन देती हैं। अब उनकी प्रेरणा से हमारे जनप्रतिनिधियों के जीवन में भी आनंद की नई धारा बहेगी। मोदी ने तंज किया कि कुछ लोगों को कोसी नदी पर नाम रखने से परेशानी हो सकती है। उनको कोसी नदी नहीं दिखेगी, उनको बिहार का चुनाव नजर आएगा। ऐसे छोटे मन के लोग जो होते हैं, उनकी परेशानियों के बीच भी जरूर कहूंगा कि ये नदियों के नामों की परंपरा देश की एकता के सूत्र में हमें बांधती है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, किरेन रिजिजू भी मौजूद रहे।

मोदी ने देखा सैंपल फ्लैट

प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्हें सांसदों के लिए नवनिर्मित आवासीय परिसर में एक सैंपल फ्लैट देखने का अवसर मिला। उन्हें सांसदों के पुराने आवासों की स्थिति का भी अवलोकन करने का अवसर मिला। मोदी ने कहा कि पुराने आवास अक्सर बदहाली की अवस्था में होते थे और सांसदों को अपने पुराने आवासों की खराब स्थिति के कारण अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता था। नए आवास सांसदों को ऐसी चुनौतियों से मुक्ति दिलाएंगे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जब सांसद अपने निजी आवास संबंधी समस्याओं से मुक्त होंगे, तो वे अपना समय और ऊर्जा जन-समस्याओं के समाधान के लिए अधिक प्रभावी ढंग से समर्पित कर पाएंगे। इन बहुमंजिला इमारतों में 180 से ज़्यादा सांसद एक साथ रह सकेंगे। मोदी ने बताया कि सांसदों के लिए आवास की कमी के बावजूद, 2004 से 2014 के बीच लोकसभा सांसदों के लिए एक भी नई आवास इकाई का निर्माण नहीं किया गया। 2014 के बाद, सरकार ने इस कार्य को एक अभियान की तरह लिया और 2014 से लगभग 350 सांसद आवास बनाए गए हैं।

Published on:

11 Aug 2025 02:13 pm

Hindi News / Political / उनको कोसी नदी नहीं दिखेगी, उनको बिहार का चुनाव नजर आएगा-नरेन्द्र मोदी

