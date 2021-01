केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले - राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार दुर्भाग्यपूर्ण

नई दिल्ली। शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के बाद से बजट सत्र जारी है। इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पूरे विपक्ष द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण का सामूहिक रूप से बहिष्कार करने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह संसदीय परंपरा के लिहाज से भी गलत है। बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए कभी राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध नहीं किया।

Today's Budget Session commenced with President's address, but it is really unfortunate that the entire Opposition boycotted it: Union Minister Ravi Shankar Prasad (File photo) pic.twitter.com/EyM05KyfiW