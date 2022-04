उत्तराखंड कांग्रेस में बदलाव के बाद भी बगावत, कई विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी

उत्तराखंड कांग्रेस के खेमे में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद से ही अंदरुनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। चुनाव के बाद कांग्रेस ने स्थानीय संगठन में बदलाव भी किए,लेकिन बगावती सुर अब भी थम नहीं रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही कई विधायक कांग्रेस छोड़ सकते हैं।

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी कांग्रेस चुनौतियों का सामना कर रही है। पार्टी का अंदरुनी कलह थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्थानीय संगठन में बदलाव के बाद तो कांग्रेस खेमे में बगावत की चिंगारी को और हवा मिल गई है। कई विधायकों के बागी सुर सुनाई दे रहे हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष का नाम सामने आने के बाद पार्टी में कथित तौर पर अंदरूनी कलह शुरू हो गया है। इस बीच खबर आर रही है कि कांग्रेस के कई विधायक नाराजी के चलते जल्द ही पार्टी छोड़ सकते हैं।

Uttarakhand Congress Leaders Show Rebel Attitude After Changes Many May Leave Party Soon