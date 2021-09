West Bengal: बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर फेंके गए पेट्रोल बम, जानिए क्या बोले राज्यपाल जगदीप धनखड़

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) में उपचुनाव की हलचलें तेज होने के साथ ही एक बार फिर हिंसक घटनाएं सामने आने लगी हैं। बुधवार सुबह बीजेपी ( BJP ) सांसद अर्जुन सिंह ( Arjun Singh ) के घर के बाहर पेट्रोल बम फेंकने की घटना से सनसनी फैल गई।

बीजेपी सांसद के घर हुए इस हमले को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ( Jagdeep Dhankar ) ने चिंता जाहिर की। उन्होंने ट्वीट के जरिए तुरंत कार्रवाई के साथ सांसदी सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

West Bengal: Security personnel present near the residence of BJP MP Arjun Singh in North 24 Parganas "Bomb explosions outside the residence of Member of Parliament Arjun Singh this morning is worrisome," tweeted West Bengal Governor Jagdeep Dhankhar pic.twitter.com/Gg2XzhQmsr

पश्चिम बंगाल में हिंसक घटनाओं का दौर थमता नजर नहीं आ रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर अब तक जांच चल ही रही है कि उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रदेश में एक बार फिर हिंसा की वारदातें सामने आ रही हैं।

बुधवार सुबह बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह के घर पर पेट्रोल बम फेंके जाने की घटना ने हर किसी के सकते में डाल दिया है। खुद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी इस हिंसक घटना को लेकर चिंता जाहिर की है।

