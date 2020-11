Home Minister Amit Shah बोले- जनता की उम्मीदों पर नहीं उतरीं ममता बनर्जी

नई दिल्ली। दो दिवसीय बंगाल दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( Union Home Minister Amit Shah) ने कहा कि आज मेरा बंगाल ( West Bengal ) का दो दिवसीय दौरा समाप्त हो रहा है। इस दौरे के दौरान भाजपा के 4 विभागों के कार्यकर्ता और समाज के अन्य कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ। करीब 180 से ज्यादा संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भी संवाद हुआ। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 2010 में बड़े चाव के साथ 11 अप्रैल को मां, माटी और मानुष के नारे के साथ बंगाल में परिवर्तन हुआ था। बंगाल की जनता के मन मे ढेर सारी अपेक्षायें और आशाएं थी।

Trinamool didn't shy away from corruption even during #COVID19 and flood relief work... They have made three sets of laws in the state - one for the nephew (of Mamata Banerjee), one for their vote bank, and one for the common Bengali: Home Minister Amit Shah in Kolkata pic.twitter.com/rUFJ808QY2