अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर करेंगे इन आठ राज्यों के मुख्यमंत्री

नई दिल्ली। दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( US President Donald Trump ) सोमवार को दो दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं। अमरीका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप के साथ उनकी बेटी इवांका और दामाद जेरेड कुशनर भी इस दौरे पर साथ रहेंगे। जहां इस हाई प्रोफाइल दौरे (Donald trump India visit ) को लेकर देशभर में कड़ी तैयारियां की जा रही हैं, इसे लेकर कुछ विरोध भी सामने आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ( President Ramnath Kovind ) उनके लिए लंच और डिनर भी आयोजित कर रहे हैं। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि ट्रंप के साथ डिनर में कौन-कौन मौजूद रहेगा।

दरअसल, मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शाही स्वागत के लिए भव्य रात्रिभोज का आयोजन किया है। जबकि मंगलवार को दिन में पीएम मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) ट्रंप के लिए लंच का आयोजन कर रहे हैं।

ताजा जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति भवन ( Rashtrapati Bhawan ) में आयोजित होने वाले भव्य शाही रात्रिभोज के राष्ट्रपति द्वारा आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है।

इनमें ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, असम के सीएम सर्वानंद सोनोवाल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी, हरियाणा के सीएम मनोहरलाल खट्टर और कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा समेत तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव शामिल रहेंगे।

सूत्रों के मुताबिक अमरीकी राष्ट्रपति के साथ डिनर के दौरान इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ट्रंप के साथ कुछ मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है।

वहीं, राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले डिनर के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद को भी बुलावा भेजा गया था। हालांकि चौधरी ने इन डिनर में शामिल होने से यह कहते हुए इनकार कर दिया है कि क्योंकि पार्टी में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आमंत्रित नहीं किया गया, इसलिए वह भी नहीं आएंगे।

Mr Trump is going to set in motion his Presidential campaign from Ahmedabad, India. Two macho politicians together will meet, eat, and hit the media limelight but in essence, USA is appeared to be the seller while India will be the buyer