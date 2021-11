2017 में किया वादा 2022 के UP चुनावों से ठीक पहले पूरा कर भाजपा ने चला बड़ा दांव

अब तो कोई डर नहीं है न? ये शब्द उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैं, जो उन्होंने कैराना में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए एक बच्ची से पूछा था। कैराना में हिन्दुओं की वापसी हो रही है और राज्य सरकार ने किसी भी तरह के दुस्साहस के लिए अपराधियों को दो टूक में कहा है कि एक गलती और सीधे सीने में छेद कर दिया जायेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के प्रयासों के कारण ही आज कैराना में हिन्दू सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, परन्तु योगी आदित्यनाथ के दौरे की टाइमिंग पर कई सवाल उठते हैं। सवाल ये कि भाजपा सरकार ने न्याय दिलाने में इतनी देरी क्यों की? जाहिर है, अगले वर्ष अर्थात 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और हिन्दू मतदाताओं को साधने की दिशा में कैराना की भूमिका भाजपा के लिए अहम साबित हो सकती है।

डरने की आवश्यकता नहीं सरकार है साथ

दरअसल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को कैराना के दौरे पर पहंचे और यहां उन पीड़ित परिवारों से मुलाकात की जो विशेष समुदाय के गुंडा राज के कारण पलायन करने को विवश हो गये थे और अब जाकर वो अपने घर वापस लौट रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने शामली के कैराना में मौजूदा कानून व्यवस्था का जायजा लिया और जनता को भरोसा दिलाया कि सरकार पूरी तरह से उनके साथ है, डरने की कोई बात नहीं है। इस दौरान सीएम योगी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि यूपी में तालिबानी मानसिकता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, "पिछले साढ़े चार साल में हमने इस तरह का माहौल बना दिया, जिससे अपराधी सिर उठाकर चलने के लायक भी नहीं रह गया है। जिसने भी व्यापारियों या निर्दोष लोगों पर गोली चलाई उसकी छाती में गोली मारकर दूसरे लोक की यात्रा करा दी।" योगी ने दंगाइयों को चेताते हुए कहा, "जो भी अराजकता करने की कोशिश करेगा, दंगा करेगा, उसकी आने वाली पीढ़ियां भूल जाएंगी कि कैसे दंगा होता है।"

CM Yogi Adityanath meets Kairana residents who returned after the migration in 2016



According to reports, several families in Kairana had migrated in 2016 due to threats from another community. pic.twitter.com/nygnDsHqzV