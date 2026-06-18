प्रतापगढ़ में 131 सरकारी स्कूलों के भवन होंगे जमींदोज, 276 विद्यालय भवन बेहद जर्जर

School Building Demolition: एक पखवाड़े बाद प्रदेश में शिक्षण सत्र शुरू होने वाला है और विद्यालयों में अध्यापन कार्य शुरू हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर कई विद्यालयों के भवनों की स्थिति जर्जर बनी हुई है। ऐसे में बारिश में बच्चों को अध्यापन कराने को लेकर चिंता बनी हुई है। हालांकि विभाग की और से इस संबंध में प्रस्ताव बनाए गए हैं। प्रतापगढ़ जिले में 276 जर्जर विद्यालय भवनों को गिराया जाना है। वहीं बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर बैठाने के निर्देश है। प्रतापगढ़ जिले के सरकारी विद्यालयों में जर्जर भवनों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।