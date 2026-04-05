Pratapgarh: अफीम परख प्रक्रिया में ​काश्तकारों को मिली बड़ी राहत, अफीम तौल में अब 3 श्रेणी वर्गीकृत

जिला अफीम अधिकारी वर्मा ने काश्तकारों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक जानकारी से दूर रहें। विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि अफीम में मॉर्फिन की अंतिम जांच रिपोर्ट फैक्ट्री स्तर से ही जारी की जाएगी, जिसे ही मान्य माना जाएगा। तौल केंद्र पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन की निगरानी में पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हो रही है।