प्रतापगढ़ के माफिया अनूप सिंह की सवा करोड़ की संपति कुर्क, अपराधियों में हड़कंप

सीएम योगी द्वारा अपराधियों के जीरो टॉलरेंस नीति पर प्रतापगढ़ पुलिस ने बड़ी कारवाई करते हुए जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर माफिया अनूप सिंह की 1.12 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया गया है। यह कार्रवाई यूपी गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत की गई है।नायब तहसीलदार कुंडा, थाना प्रभारी मानिकपुर और संग्रामगढ़ की टीम ने अनूप सिंह की पत्नी के नाम दर्ज 79.23 लाख रुपये की संपत्ति पर जब्ती का बोर्ड लगा दिया है। इसमें एक निर्मित भवन और कुछ जमीन शामिल है।
संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के सराय नैनकुंवर धवरेहट निवासी अनूप सिंह पर 33 गंभीर अपराध दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या का प्रयास, फिरौती, डकैती, कूटरचना, अवैध हथियार रखने और नकली शराब बेचने जैसे मामले शामिल हैं।जब्त की गई संपत्ति में गाटा संख्या 132 पर बना मकान है, जिसकी कीमत 77.40 लाख रुपये है। इसके अलावा गाटा संख्या 90, 95, 96 और 208 की जमीन भी शामिल है, जिसकी कीमत 18.30 लाख रुपये है।
अनूप सिंह पर कारवाई करने के बाद प्रतापगढ़ पुलिस ने जिले के अन्य वांटेड अपराधियों को भी चेतावनी दी है। पुलिस का कहना है कि जो अपराधी सरेंडर नहीं करेंगे, उनकी अवैध संपत्ति भी इसी तरह जब्त की जाएगी। इस कारवाई के बाद अपराधियों में हड़कंप मची है।
