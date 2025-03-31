Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ के माफिया अनूप सिंह की सवा करोड़ की संपति कुर्क, अपराधियों में हड़कंप

प्रतापगढ़ जिले में पुलिस अधिकारियों के सख्त रवैये से हड़कंप मच गया। जिले के कुख्यात माफिया अनूप सिंह की करोड़ों की अवैध जमीनों को कुर्क कर दिया गया।

less than 1 minute read

प्रतापगढ़

image

anoop shukla

Mar 31, 2025

सीएम योगी द्वारा अपराधियों के जीरो टॉलरेंस नीति पर प्रतापगढ़ पुलिस ने बड़ी कारवाई करते हुए जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर माफिया अनूप सिंह की 1.12 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया गया है। यह कार्रवाई यूपी गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत की गई है।नायब तहसीलदार कुंडा, थाना प्रभारी मानिकपुर और संग्रामगढ़ की टीम ने अनूप सिंह की पत्नी के नाम दर्ज 79.23 लाख रुपये की संपत्ति पर जब्ती का बोर्ड लगा दिया है। इसमें एक निर्मित भवन और कुछ जमीन शामिल है।

यह भी पढ़ें: श्रीमानजी, कैसे करूंगी डिलीवरी, कुछ तो शर्म करो! सिर्फ 10 दिन की छुट्टी देने पर सिपाही की पत्नी ने SSP को लताड़ा

माफिया अनूप सिंह की संपति कुर्क

संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के सराय नैनकुंवर धवरेहट निवासी अनूप सिंह पर 33 गंभीर अपराध दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या का प्रयास, फिरौती, डकैती, कूटरचना, अवैध हथियार रखने और नकली शराब बेचने जैसे मामले शामिल हैं।जब्त की गई संपत्ति में गाटा संख्या 132 पर बना मकान है, जिसकी कीमत 77.40 लाख रुपये है। इसके अलावा गाटा संख्या 90, 95, 96 और 208 की जमीन भी शामिल है, जिसकी कीमत 18.30 लाख रुपये है।

जिले के अपराधियों में मचा हड़कंप

अनूप सिंह पर कारवाई करने के बाद प्रतापगढ़ पुलिस ने जिले के अन्य वांटेड अपराधियों को भी चेतावनी दी है। पुलिस का कहना है कि जो अपराधी सरेंडर नहीं करेंगे, उनकी अवैध संपत्ति भी इसी तरह जब्त की जाएगी। इस कारवाई के बाद अपराधियों में हड़कंप मची है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Oct 2025 10:51 am

Published on:

31 Mar 2025 01:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Pratapgarh / प्रतापगढ़ के माफिया अनूप सिंह की सवा करोड़ की संपति कुर्क, अपराधियों में हड़कंप

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्रतापगढ़ में दुर्गा विसर्जन के दौरान हादसा, DJ साउंडबॉक्स उतारते समय लगा करंट, मौके पर ही मौत

प्रतापगढ़

दशहरे पर राजा भैया का शस्त्र पूजन, 200+ हथियारों का जखीरा सजाकर पत्नी भानवी सिंह को दिया ‘जवाब’

प्रतापगढ़

राजा भैया का बेटा बोला- ये है राघवी कुमारी का असली चेहरा… देखिए कैसे दे रही हैं गाली

राजा भैया और भानवी सिंह विवाद।
प्रतापगढ़

रंगेहाथ पकड़ा गया राजस्व निरीक्षक, 10 हजार की रिश्वत लेते विजिलेंस ने किया गिरफ्तार

प्रतापगढ़

अवैध संबंध में पत्नी बन रही थी बाधा, पति ने चापड़ से कर दी हत्या

प्रतापगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.