प्रतापगढ़ के माफिया अनूप सिंह की सवा करोड़ की संपति कुर्क, अपराधियों में हड़कंप

सीएम योगी द्वारा अपराधियों के जीरो टॉलरेंस नीति पर प्रतापगढ़ पुलिस ने बड़ी कारवाई करते हुए जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर माफिया अनूप सिंह की 1.12 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया गया है। यह कार्रवाई यूपी गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत की गई है।नायब तहसीलदार कुंडा, थाना प्रभारी मानिकपुर और संग्रामगढ़ की टीम ने अनूप सिंह की पत्नी के नाम दर्ज 79.23 लाख रुपये की संपत्ति पर जब्ती का बोर्ड लगा दिया है। इसमें एक निर्मित भवन और कुछ जमीन शामिल है।