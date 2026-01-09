22 साल की विदेशी युवती ने अपनाया सनातन धर्म, माघ मेले में सुबह-शाम कर रहीं भजन-कीर्तन, Video Viral

दुनिया भर के लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। वहीं 22 साल की लुक्रेशिया भी इटली से यहां आई हैं। लुक्रेशिया का कहना है कि, महाकुंभ ने उनकी जिंदगी ही बदल दी है। श्रद्धा और आस्था का सैलाब उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सनातन की शक्ति को समझकर लुक्रेशिया ने सनातन धर्म अपना लिया है। माघ मेले में आईं लुक्रेशिया ने मनमौजी राम पुरी को अपना गुरु बनाया और उसके बाद उनसे दीक्षा भी ले चुकी हैं। संगम के लोअर मार्ग पर स्थित नेमिषारण्य आश्रम में रहकर वो दिन-भर भजन-कीर्तन करती हैं।