3 फुट 8 इंच के बाबा बने माघ मेला में आकर्षण का केंद्र, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ वीडियो

संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे माघ मेले से सामने आया यह वीडियो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब देखा और साझा किया जा रहा है। यही वजह है कि ये बाबा इस समय मेले का खास आकर्षण बन गए हैं। वायरल बाबा की हाइट 3 फुट 8 इंच बताई जा रही है और उनकी उम्र करीब 58 साल है। उनका नाम गंगापुरी महाराज है। भगवा वस्त्रों में नजर आने वाले ये बाबा माघ मेला घूमने आए श्रद्धालुओं के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और वीडियो भी बनवा रहे हैं।