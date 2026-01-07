3 फुट 8 इंच के बाबा बने माघ मेला में आकर्षण का केंद्र, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ वीडियो

माघ मेला 2026 में पहुंचे सबसे छोटे बाबा
प्रयागराज में माघ मेला 2026 की भव्य शुरुआत हो चुकी है। इस बार मेला सिर्फ आस्था ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया की चर्चा के कारण भी सुर्खियों में है। माघ मेले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में 3 फुट 8 इंच कद के एक बाबा नजर आ रहे हैं। लोग उन्हें सोशल मीडिया पर उन्हें दुनिया का सबसे छोटा बाबा कह रहे हैं। उनकी कदकाठी और सादगी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है।
संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे माघ मेले से सामने आया यह वीडियो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब देखा और साझा किया जा रहा है। यही वजह है कि ये बाबा इस समय मेले का खास आकर्षण बन गए हैं। वायरल बाबा की हाइट 3 फुट 8 इंच बताई जा रही है और उनकी उम्र करीब 58 साल है। उनका नाम गंगापुरी महाराज है। भगवा वस्त्रों में नजर आने वाले ये बाबा माघ मेला घूमने आए श्रद्धालुओं के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और वीडियो भी बनवा रहे हैं।
गंगापुरी महाराज खुद को भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप का उपासक बताते हैं। इसी कारण वे अपने एक हाथ में चूड़ी-कंगन पहनते हैं। सोशल मीडिया पर बाबा का वीडियो वायरल होने के बाद लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हर साल माघ मेले में साधु-संतों, नागा बाबाओं और तपस्वियों का जमावड़ा लगता है, लेकिन इस बार छोटे कद के बाबा सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाबा का स्वभाव शांत, सरल और मिलनसार है। वे किसी तरह का दिखावा पसंद नहीं करते।
