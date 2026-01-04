पौष पूर्णिमा पर आस्था का महासंगम: 31 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी

महाकुंभ के दौरान सोशल मीडिया पर जबरदस्त पहचान बनाने वाले ‘दातून बॉय’ आकाश एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वे दिल्ली से थार रॉक्स गाड़ी में प्रयागराज पहुंचे हैं और माघ मेले में दातून का कैंप लगाने की घोषणा की है। प्रयागराज पहुंचते ही आकाश ने वीडियो और रील्स के जरिए लोगों को बताया कि वह एक बार फिर माघ मेले में दातून का कैंप लगाएंगे। सोशल मीडिया पर उनकी रील्स।



आकाश चार दोस्तों के साथ दिल्ली से प्रयागराज तक का सफर तय करते नजर आए। इस यात्रा की रील उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की, जिसमें कैप्शन लिखा , “बॉय दिल्ली, दिल्ली टू प्रयागराज।” वीडियो के बैकग्राउंड में महाकुंभ से जुड़ा गाना भी चल रहा है। रील सामने आते ही फॉलोअर्स और फैन्स के कमेंट्स की बाढ़ आ गई और एक बार फिर ‘दातून बॉय’ सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे हैं।