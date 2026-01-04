4 जनवरी 2026,

प्रयागराज

पौष पूर्णिमा पर आस्था का महासंगम: 31 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी

माघ मेले के प्रथम स्नान पर्व पौष पूर्णिमा पर प्रयागराज के संगम तट पर आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। सुबह से उमड़े श्रद्धालुओं में से रात 8 बजे तक करीब 31 लाख लोगों ने संगम में पवित्र स्नान किया, जिनमें लगभग 5 लाख कल्पवासी शामिल रहे।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Jan 04, 2026

माघ मेला 2026 की जमीन आवंटन पर हंगामा

माघ मेला 2026 की जमीन आवंटन पर हंगामा Source- X

माघ मेले के प्रथम स्नान पर्व पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रयागराज के संगम तट पर आस्था का अभूतपूर्व नजारा देखने को मिला। प्रातःकाल से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब संगम की ओर उमड़ पड़ा और रात्रि 8 बजे तक लगभग 31 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इनमें करीब 5 लाख कल्पवासी भी शामिल रहे।

पूरी तरह मुस्तैद नजर आया प्रशासन

श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुव्यवस्थित आयोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। वरिष्ठ अधिकारी कल रात्रि से ही मेला क्षेत्र में रहे मौजूद रहे और व्यवस्थाओं की सतत निगरानी करते रहे। अपर पुलिस महानिदेशक श्री संजीव गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक श्री अजय मिश्र, मंडलायुक्त श्रीमती सौम्या अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर प्रयागराज श्री जोगिंदर सिंह, अपर पुलिस आयुक्त श्री अजयपाल शर्मा, जिलाधिकारी श्री मनीष वर्मा, मेलाधिकारी श्री ऋषिराज तथा मेला पुलिस अधीक्षक श्री नीरज पांडेय लगातार मेला क्षेत्र में भ्रमण कर आवश्यक दिशा-निर्देश देते रहे।

9,500 श्रद्धालुओं ने उठाया लाभ

प्रशासन द्वारा की गई सतर्क, सुनियोजित व्यवस्थाओं के चलते पौष पूर्णिमा का प्रथम स्नान पर्व बिना किसी अप्रिय घटना के सकुशल संपन्न हुआ। स्नान के बाद श्रद्धालुओं को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था भी प्रभावी ढंग से की गई।

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस वर्ष माघ मेला क्षेत्र में कई नवाचार किए गए। 17 नंबर पार्किंग से लेटे हनुमान जी मंदिर तक शुरू की गई गोल्फ कार्ट सेवा का लगभग 9,500 श्रद्धालुओं ने लाभ उठाया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को यह सेवा निःशुल्क भी उपलब्ध कराई गई, जिससे विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांग श्रद्धालुओं को राहत मिली।

रैपिडो बाइक सेवा के माध्यम से हुई लगभग 10 हजार की बुकिंग

इसके अलावा, विभिन्न पिकअप प्वाइंट से मेला क्षेत्र के निकटतम पार्किंग स्थलों तक श्रद्धालुओं को पहुंचाने के लिए संचालित रैपिडो बाइक सेवा के माध्यम से लगभग 10 हजार बुकिंग की गईं, जिससे कम समय में श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र तक पहुंचने में सुविधा हुई।

कुल मिलाकर, प्रशासनिक अधिकारियों की सतत मौजूदगी, प्रभावी निगरानी और आधुनिक सुविधाओं के चलते पौष पूर्णिमा का प्रथम स्नान पर्व पूरी तरह सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सफल रहा, जिससे श्रद्धालुओं में संतोष और विश्वास का भाव देखने को मिला।




































महाकुंभ के दौरान सोशल मीडिया पर जबरदस्त पहचान बनाने वाले ‘दातून बॉय’ आकाश एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वे दिल्ली से थार रॉक्स गाड़ी में प्रयागराज पहुंचे हैं और माघ मेले में दातून का कैंप लगाने की घोषणा की है। प्रयागराज पहुंचते ही आकाश ने वीडियो और रील्स के जरिए लोगों को बताया कि वह एक बार फिर माघ मेले में दातून का कैंप लगाएंगे। सोशल मीडिया पर उनकी रील्स।

आकाश चार दोस्तों के साथ दिल्ली से प्रयागराज तक का सफर तय करते नजर आए। इस यात्रा की रील उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की, जिसमें कैप्शन लिखा , “बॉय दिल्ली, दिल्ली टू प्रयागराज।” वीडियो के बैकग्राउंड में महाकुंभ से जुड़ा गाना भी चल रहा है। रील सामने आते ही फॉलोअर्स और फैन्स के कमेंट्स की बाढ़ आ गई और एक बार फिर ‘दातून बॉय’ सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे हैं।

Published on:

04 Jan 2026 08:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / पौष पूर्णिमा पर आस्था का महासंगम: 31 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी

