मकर संक्रांति स्नान के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, संगम पर जुटेंगे लाखों भक्त

Magh Mela 2026: मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या पर खास तैयारी
प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर लगे भव्य माघ मेले में देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु कल्पवास करने और स्नान-दान के लिए पहुंच रहे हैं। मकर संक्रांति के स्नान पर्व को देखते हुए मेले में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। भीड़ को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मेला क्षेत्र के सभी प्रवेश द्वारों पर सुरक्षाबल तैनात किए गए हैं।
मेले में आने वाले हर व्यक्ति की प्रवेश द्वार पर जांच और पहचान की जा रही है। संदिग्ध लोगों की गहन तलाशी लेने के बाद ही उन्हें मेला क्षेत्र में प्रवेश दिया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी।
देश के अलग-अलग हिस्सों से साधु-संत संगम पहुंच रहे हैं। मकर संक्रांति के स्नान को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो। मौसम साफ होने और धूप निकलने के बाद सुबह से ही लोग बाहर निकल रहे हैं और मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी हुई है। मेला परिसर में कई पंडाल पहले से तैयार कर लिए गए हैं, जहां साधु-संत ठहर रहे हैं। इन पंडालों में श्रद्धालुओं को भी रुकने और आराम करने की सुविधा मिल रही है।
इसके साथ ही माघ मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में देश के विभिन्न राज्यों से आए कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, जिससे मेला और भी आकर्षक बन गया है।
बड़ी खबरेंView All
प्रयागराज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
Magh Mela 2026