मकर संक्रांति स्नान के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, संगम पर जुटेंगे लाखों भक्त

देश के अलग-अलग हिस्सों से साधु-संत संगम पहुंच रहे हैं। मकर संक्रांति के स्नान को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो। मौसम साफ होने और धूप निकलने के बाद सुबह से ही लोग बाहर निकल रहे हैं और मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी हुई है। मेला परिसर में कई पंडाल पहले से तैयार कर लिए गए हैं, जहां साधु-संत ठहर रहे हैं। इन पंडालों में श्रद्धालुओं को भी रुकने और आराम करने की सुविधा मिल रही है।