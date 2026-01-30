शंकराचार्य विवाद पर झुका प्रशासन! प्रयागराज अफसर माफी को तैयार, दो शर्तों पर बनी बात

योगीराज सरकार के अनुसार, शासन स्तर के कुछ अधिकारी वाराणसी आकर शंकराचार्य को प्रयागराज ले जाएंगे। और माघी पूर्णिमा पर उन्हें संगम में स्नान कराया जाएगा। इससे पहले 27 जनवरी की शाम को विवाद सुलझाने के लिए प्रशासन की ओर से एक गोपनीय बैठक भी हुई थी। इस हाई लेवल मीटिंग में तीन मुद्दों पर सहमति बन गई थी। लेकिन दो अहम बातों पर अड़चन आ गई। प्रशासन ने न तो लिखित माफीनामा देने पर सहमति जताई। और न ही सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को तैयार हुआ। बैठक की पूरी जानकारी उसी रात शंकराचार्य तक पहुंचा दी गई। प्रशासन द्वारा अपनी गलती माने जाने के बावजूद लिखित और सार्वजनिक माफी से इनकार किए जाने पर शंकराचार्य ने माघ मेला छोड़ने का निर्णय लिया। इसके बाद 28 जनवरी की सुबह उन्होंने औपचारिक रूप से अपने फैसले का ऐलान कर दिया।