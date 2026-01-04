महाकुंभ के बाद माघ मेले में भी दिखेगा ‘दातून बॉय’ का जलवा, माघ मेले में फिर सजाएंगे दातून कैंप

प्रयागराज पहुंचते ही आकाश ने वीडियो और रील्स के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। आकाश चार दोस्तों के साथ दिल्ली से प्रयागराज तक का सफर तय करते नजर आए। इस यात्रा की रील उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की, जिसमें कैप्शन लिखा , “बॉय दिल्ली, दिल्ली टू प्रयागराज।” वीडियो के बैकग्राउंड में महाकुंभ से जुड़ा गाना भी चल रहा है।