Alert! यूपी में मौसम का डबल अटैक! शीतलहर के साथ बारिश-बिजली और कोहरे की चेतावनी

इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में अगले 5 से 7 दिनों तक सुबह के समय घना कोहरा बना रह सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 जनवरी और फिर 13 से 16 जनवरी के बीच सुबह के वक्त घना कोहरा छाने का अनुमान है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में 10 जनवरी तक और 15 व 16 जनवरी को कोहरा ज्यादा असर दिखा सकता है।