Alert! यूपी में मौसम का डबल अटैक! शीतलहर के साथ बारिश-बिजली और कोहरे की चेतावनी

UP Weather Alert: यूपी में हाड़ कंपाने वाली ठंड
उत्तर प्रदेश में सर्दी ने एक बार फिर अपना असर तेज कर दिया है। बर्फीली हवाओं और घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बदलते मौसम के बीच मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। ठंड के साथ-साथ बारिश, गरज-चमक, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है।
प्रदेश में शीतलहर का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। ठंडी हवाओं की वजह से दिन के समय भी लोगों को सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार सुबह नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे ठंड और बढ़ गई।
मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम और खराब हो सकता है। इस दौरान घना कोहरा छाने, गरज के साथ बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बुंदेलखंड तक मौसम का यह बदलाव आम लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है।
मौसम विभाग ने बताया कि राज्य के लगभग 40 जिलों में घना कोहरा छाने की आशंका है। कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता काफी कम हो सकती है, जिससे वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
कोहरे से प्रभावित होने वाले जिलों में नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी और ललितपुर सहित कई अन्य जिले शामिल हैं। इसके अलावा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बुलंदशहर, इटावा, औरैया, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली और आसपास के इलाकों में भी कोहरे का असर देखने को मिल सकता है।
मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है, जिससे रबी की फसलों को नुकसान हो सकता है। बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आसपास के जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी गई है।
इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में अगले 5 से 7 दिनों तक सुबह के समय घना कोहरा बना रह सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 जनवरी और फिर 13 से 16 जनवरी के बीच सुबह के वक्त घना कोहरा छाने का अनुमान है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में 10 जनवरी तक और 15 व 16 जनवरी को कोहरा ज्यादा असर दिखा सकता है।
