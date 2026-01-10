प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी, संगम में लगाई आस्था की डुबकी, स्नान के बाद कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा

प्रयागराज पहुंचे योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार सुबह लखनऊ से प्रयागराज पहुंचे। वे बमरौली एयरपोर्ट पर उतरे, जहां से सड़क मार्ग के जरिए सुबह करीब 10:25 बजे वीआईपी घाट पहुंचे। यहां से मुख्यमंत्री स्टीमर पर सवार होकर संगम नोज पहुंचे। संगम नोज पर फ्लोटिंग जेटी पर बनाए गए विशेष घाट पर उन्होंने विधिवत स्नान और पूजन-अर्चन किया।
संगम स्नान के बाद मुख्यमंत्री सुबह करीब 11:10 बजे वापस वीआईपी घाट लौटे। इसके बाद वे बड़े हनुमान मंदिर पहुंचे और दर्शन किए। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ख्वाब चौक स्थित प्रधानमंत्री सतुआ बाबा के आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 6 घंटे तक प्रयागराज में रहेंगे। उनके दौरे को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मेला क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। शुक्रवार देर रात पुलिस अधिकारियों ने मेला क्षेत्र स्थित पुलिस लाइन सभागार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक भी की।
मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वे महामंडलेश्वर संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा के शिविर में आयोजित श्रीमद्गदगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान के 726वें जन्मोत्सव समारोह में शामिल होंगे और यहां दो घंटे से अधिक समय बिताएंगे।
इसके बाद मुख्यमंत्री करीब दोपहर 2 बजे मेला प्राधिकरण के आई-ट्रिपलसी सभागार पहुंचेंगे, जहां माघ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। शाम 4 से 5 बजे के बीच वे विधि विश्वविद्यालय, झलवा भी जाएंगे। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 नवंबर को भी प्रयागराज आए थे। उस दौरान उन्होंने माघ मेले की तैयारियों का जायजा लिया था और संगम नोज जाकर बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन किए थे।
