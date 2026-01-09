माघ मेले में विदेशियों को 1000 की दातुन बेच रहा ‘दातुन बॉय’, दिल्ली से थार से आया, 40-50 लड़कों की टीम

प्रयागराज : प्रयागराज के माघ मेले में इन दिनों एक अनोखा कारोबारी श्रद्धालुओं और विदेशी पर्यटकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। ‘दातुन बॉय’ के नाम से पहचाना जा रहा यह युवक विदेशियों को एक दातुन 1000 रुपये तक में बेच रहा है, और हैरानी की बात यह है कि खरीदार भी मिल रहे हैं।