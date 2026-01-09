माघ मेले में विदेशियों को 1000 की दातुन बेच रहा ‘दातुन बॉय’, दिल्ली से थार से आया, 40-50 लड़कों की टीम

प्रयागराज में विदेशियों को 1000 रुपए में दातुन बेच रहा दातुन बॉय आकाश, PC- X
प्रयागराज : प्रयागराज के माघ मेले में इन दिनों एक अनोखा कारोबारी श्रद्धालुओं और विदेशी पर्यटकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। ‘दातुन बॉय’ के नाम से पहचाना जा रहा यह युवक विदेशियों को एक दातुन 1000 रुपये तक में बेच रहा है, और हैरानी की बात यह है कि खरीदार भी मिल रहे हैं।
महाकुंभ में 'दातून बॉय' नाम से मशहूर हुए आकाश प्रयागराज माघ मेला में भी पहुंचे हैं। इस बार पूरे भौकाल से दातून बेच रहे हैं। उनके साथ 40-50 लड़कों की टीम भी है, जो जगह-जगह कैंप लगाकर दातून बेच रहे हैं। सभी ने आकाश और मलाइका अरोड़ा की तस्वीर छपी टी-शर्ट पहन रखी है।
आकाश ने कहा- भारतीय महिलाओं और बहन-बेटियों को मुफ्त में दातून बांट रहा हूं। जबकि विदेशियों को 1,000 रुपए में दातून देंगे। भारत को अंग्रेजों ने लूटा था, इसलिए मैं उन्हें फ्री में दातून नहीं दूंगा। आकाश दिल्ली से थार से ही प्रयागराज पहुंचे हैं और थार से ही दातून बेचते और बांटते नजर आ रहे हैं।
‘दातुन बॉय’ का दावा है कि वह सिर्फ दातुन नहीं बेच रहा, बल्कि भारतीय संस्कृति और आयुर्वेदिक जीवनशैली को प्रमोट कर रहा है। वह विदेशी पर्यटकों को दातुन के फायदे बताते हुए इसे केमिकल-फ्री, प्राकृतिक और हेल्दी विकल्प के तौर पर पेश करता है।
जहां आम तौर पर गांवों और कस्बों में दातुन मुफ्त या बेहद सस्ते में मिल जाती है, वहीं माघ मेले में इसकी 1000 रुपये तक की कीमत लोगों को चौंका रही है। स्थानीय श्रद्धालु इसे महंगा बताकर हैरानी जता रहे हैं, जबकि विदेशी पर्यटक इसे 'इंडियन ट्रेडिशनल ओरल केयर प्रोडक्ट' मानकर खरीद रहे हैं।
बताया जा रहा है कि इस टीम में शामिल युवक अलग-अलग भाषाओं में संवाद कर सकते हैं, ताकि विदेशी ग्राहकों से आसानी से बातचीत हो सके। टीम के सदस्य मेले में घूम-घूमकर दातुन के फायदे समझाते हैं और सोशल मीडिया के जरिए भी प्रचार कर रहे हैं।
माघ मेला वैसे भी साधु-संतों, कल्पवासियों और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार ‘दातुन बॉय’ का अनोखा बिजनेस मॉडल भी मेले की पहचान बनता जा रहा है। लोग इसे कहीं चतुर मार्केटिंग बता रहे हैं, तो कहीं इसे भारतीय परंपरा का नया ब्रांडिंग फॉर्मूला कह रहे हैं।
