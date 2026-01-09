9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

प्रयागराज

माघ मेले में विदेशियों को 1000 की दातुन बेच रहा ‘दातुन बॉय’, दिल्ली से थार से आया, 40-50 लड़कों की टीम

Datun Boy : महाकुंभ में 'दातून बॉय' नाम से मशहूर हुए आकाश प्रयागराज माघ मेला में भी पहुंचे हैं। उनके साथ 40-50 लड़कों की टीम भी है, जो जगह-जगह कैंप लगाकर दातून बेच रहे हैं।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 09, 2026

प्रयागराज में विदेशियों को 1000 रुपए में दातुन बेच रहा दातुन बॉय आकाश, PC- X

प्रयागराज : प्रयागराज के माघ मेले में इन दिनों एक अनोखा कारोबारी श्रद्धालुओं और विदेशी पर्यटकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। ‘दातुन बॉय’ के नाम से पहचाना जा रहा यह युवक विदेशियों को एक दातुन 1000 रुपये तक में बेच रहा है, और हैरानी की बात यह है कि खरीदार भी मिल रहे हैं।

महाकुंभ में 'दातून बॉय' नाम से मशहूर हुए आकाश प्रयागराज माघ मेला में भी पहुंचे हैं। इस बार पूरे भौकाल से दातून बेच रहे हैं। उनके साथ 40-50 लड़कों की टीम भी है, जो जगह-जगह कैंप लगाकर दातून बेच रहे हैं। सभी ने आकाश और मलाइका अरोड़ा की तस्वीर छपी टी-शर्ट पहन रखी है।

आकाश ने कहा- भारतीय महिलाओं और बहन-बेटियों को मुफ्त में दातून बांट रहा हूं। जबकि विदेशियों को 1,000 रुपए में दातून देंगे। भारत को अंग्रेजों ने लूटा था, इसलिए मैं उन्हें फ्री में दातून नहीं दूंगा। आकाश दिल्ली से थार से ही प्रयागराज पहुंचे हैं और थार से ही दातून बेचते और बांटते नजर आ रहे हैं।

विदेशियों को भारतीय परंपरा से जोड़ने का दावा

‘दातुन बॉय’ का दावा है कि वह सिर्फ दातुन नहीं बेच रहा, बल्कि भारतीय संस्कृति और आयुर्वेदिक जीवनशैली को प्रमोट कर रहा है। वह विदेशी पर्यटकों को दातुन के फायदे बताते हुए इसे केमिकल-फ्री, प्राकृतिक और हेल्दी विकल्प के तौर पर पेश करता है।

कीमत सुनकर चौंक रहे लोग

जहां आम तौर पर गांवों और कस्बों में दातुन मुफ्त या बेहद सस्ते में मिल जाती है, वहीं माघ मेले में इसकी 1000 रुपये तक की कीमत लोगों को चौंका रही है। स्थानीय श्रद्धालु इसे महंगा बताकर हैरानी जता रहे हैं, जबकि विदेशी पर्यटक इसे 'इंडियन ट्रेडिशनल ओरल केयर प्रोडक्ट' मानकर खरीद रहे हैं।

युवाओं की टीम संभाल रही जिम्मेदारी

बताया जा रहा है कि इस टीम में शामिल युवक अलग-अलग भाषाओं में संवाद कर सकते हैं, ताकि विदेशी ग्राहकों से आसानी से बातचीत हो सके। टीम के सदस्य मेले में घूम-घूमकर दातुन के फायदे समझाते हैं और सोशल मीडिया के जरिए भी प्रचार कर रहे हैं।

माघ मेले में अनोखे कारोबार की चर्चा

माघ मेला वैसे भी साधु-संतों, कल्पवासियों और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार ‘दातुन बॉय’ का अनोखा बिजनेस मॉडल भी मेले की पहचान बनता जा रहा है। लोग इसे कहीं चतुर मार्केटिंग बता रहे हैं, तो कहीं इसे भारतीय परंपरा का नया ब्रांडिंग फॉर्मूला कह रहे हैं।

ये भी पढ़ें

आयुष्मान अस्पतालों का 30 दिन में होगा भुगतान, सीएम ने इलाज में लापरवाही नहीं करने के दिए निर्देश
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Jan 2026 07:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / माघ मेले में विदेशियों को 1000 की दातुन बेच रहा ‘दातुन बॉय’, दिल्ली से थार से आया, 40-50 लड़कों की टीम

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

22 साल की विदेशी युवती ने अपनाया सनातन धर्म, माघ मेले में सुबह-शाम कर रहीं भजन-कीर्तन, Video Viral

22 साल की विदेशी युवती ने अपनाया सनातन धर्म
प्रयागराज

माघ मेले में भक्ति का अनोखा चमत्कार: गंगा स्नान से लेकर सीता-राम नाम जप तक, कल्पवास कर रहे हैं दो तोते शिव और देव

magh mela kalpvas parrots shiv dev
प्रयागराज

यूपी में अगले कुछ घंटों में बदलेगा मौसम का मिजाज! कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

up weather alert dense fog cold wave yellow alert imd
प्रयागराज

Magh Mela: हड्डी चबाते अघोरी से 36 साल बिना नहाने वाले साधु तक, सोशल मीडिया पर छाए चौंकाने वाले दृश्य

magh mela 2026 viral babas videos
प्रयागराज

घर में तेंदुए की एंट्री से मचा हड़कंप, बाहर से बंद किया गया दरवाजा, 9 घंटे बाद खत्म हुई दहशत

leopard attack Nagpur
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.