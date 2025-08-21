वाराणसी में खेल रही बच्ची पर कुत्ते ने किया हमला, गाल फटने से 18 टांके, मां हादसे का देख हुई बेहोश

सोनम के पिता सुभाष कनौजिया ने बताया कि आवारा कुत्तों के काटने से अब तक गांव के करीब 14 लोग घायल हो चुके हैं। इस संख्या में गांव का दूधिया भी शामिल है। ग्रामीण लगातार हो रही इन घटनाओं से भयभीत हैं और प्रशासन से तत्काल प्रभावी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर आवारा कुत्तों पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो कभी भी बड़ी अनहोनी हो सकती है।