वाराणसी में खेल रही बच्ची पर कुत्ते ने किया हमला, गाल फटने से 18 टांके, मां हादसे का देख हुई बेहोश

वाराणसी के चौबेपुर के एक गांव में बुधवार को गांव की मासूम सोनम पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी अचानक कुत्ता उस पर टूट पड़ा और गले को जकड़कर जमीन पर घसीटता रहा।
सोनम की चीख-पुकार सुनकर उसका भाई दौड़ा और शोर मचाया। ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हुए और किसी तरह कुत्ते को पकड़कर बच्ची को छुड़ाया। हमले में सोनम गंभीर रूप से घायल हो गई। उसकी हालत देख उसकी मां बेहोश हो गई।
परिवार उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरपतपुर लेकर गया। डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति देखते हुए शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय अस्पताल रेफर किया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची के शरीर पर गहरे जख्म हैं और उसे 18 टांके लगे। साथ ही 15 दिन तक लगातार रेबीज का इंजेक्शन लगाने की सलाह दी गई।
सोनम के पिता सुभाष कनौजिया ने बताया कि आवारा कुत्तों के काटने से अब तक गांव के करीब 14 लोग घायल हो चुके हैं। इस संख्या में गांव का दूधिया भी शामिल है। ग्रामीण लगातार हो रही इन घटनाओं से भयभीत हैं और प्रशासन से तत्काल प्रभावी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर आवारा कुत्तों पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो कभी भी बड़ी अनहोनी हो सकती है।