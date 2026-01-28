अजित पवार की मौत पर ममता कुलकर्णी ने जताया शोक, भगवा भेष में जारी किया वीडियो

Mamta Kulkarni on Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत होने के बाद फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने वीडियो संदेश जारी कर अपनी संवेदना व्यक्त किया है। ममता ने कहा कि उनकी गहरी संवेदना दिवंगत नेता के परिवार के साथ है। उन्होंने मां भगवती और मां काली से प्रार्थना करने की बात कही कि अजित पवार की आत्मा को शांति मिले।