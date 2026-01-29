Mamta Kulkarni को महामंडलेश्वर पद से क्यों हटाया गया? जानिए तीन प्रमुख कारण, शंकराचार्य पर बयान बर्दाश्त नहीं!

आचार्य महामंडलेश्वर डॉ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ममता को यह पद महाकुंभ के दौरान इसलिए दिया गया था। ताकि वह सनातन धर्म के प्रचार में सहयोग करें। लेकिन उनके व्यवहार और बयानों से ऐसा नहीं लगा कि वह इस जिम्मेदारी को निभा पा रही हैं। डॉ. त्रिपाठी ने कहा कि अखाड़ा सभी के लिए खुला है। चाहे वह महिला हों, पुरुष हों या किन्नर। लेकिन किसी को भी गलत या विवादित बयान देने की छूट नहीं दी जा सकती। ममता को कई बार समझाया गया। रोका गया, लेकिन वह बात नहीं समझ सकीं।