होटल बना अय्याशी का अड्डा; नाबालिग लड़के-लड़कियों को 2-3 घंटे के लिए मैनेजर देता था कमरा; कंडोम सहित…

Crime News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। प्रयागराज के सोरांव के शास्त्री नगर तिराहे के पास स्थित एक होटल में अय्याशी का पर्दाफाश पुलिस ने किया है।
होटल का मैनेजर नाबालिग लड़कों और लड़कियों को 2 से 3 घंटे के लिए किराए पर कमरा देता था। पुलिस ने सोमवार को होटल में छापेमारी की। जिसके बाद अवैध गतिविधि का राज खुला। पुलिस ने होटल के कमरों से कंडोम सहित कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की हैं। इसके अलावा होटल के रजिस्टर में भी हेराफेरी पकड़ी गई है। जिसके आधार पर 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए होटल मैनेजर अविनाश मौर्या को पुलिस ने गिरफ्तार है। वहीं, मकान मालिक शमशेर और होटल संचालक शिवानंद फिलहाल फरार हैं। जिनकी तलाश की जा रही है।
सोरांव थाना क्षेत्र के बलिकरनपुर शास्त्री तिराहे के पास स्थित एक मकान को होटल के रूप में संचालित किया जा रहा था। मकान के बाहर ऑनलाइन होटल बुकिंग का बोर्ड भी लगा था। अक्सर लड़के और लड़कियों को यहां लोग आते-जाते देखते थे। वह 1 से 2 घंटे के भीतर ही निकल आया करते थे। जिसके कारण लोगों को होटल के बारे में शक हुआ।
इसी दौरान कुछ दिन पहले ACP सोरांव श्यामजीत प्रमिला सिंह को सूचना मिली कि होटल के नाम पर अवैध गतिविधि हो रही है। जिसके बाद पुलिस ने गोपनीय ढंग से छानबीन की तो सूचना सही मिली। सोमवार को ACP ने सोरांव थाना प्रभारी केशवराम, नायब तहसीलदार समेत अन्य के साथ छापेमारी की। तलाशी के दौरान कमरों में से कंडोम सहित कई आपत्तिजनक वस्तुएं मिली।
जब पुलिस ने होटल का रजिस्टर जांचा तो पता चला कि लड़कियों की उम्र में हेरफेर होता था। पुलिस के मुताबिक एक कमरा 700 से 800 रुपये में दिया जाता था। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि अकेले आने वाले युवकों को एलबम में लड़कियों की फोटो दिखाकर सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी।
मामले को लेकर दारोगा वीरेंद्र नाथ की तहरीर पर नौगांव सोरांव निवासी अविनाश मौर्या, मकान मालिक शमशेर और बहरिया निवासी शिवानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। होटल मैनेजर अविनाश को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ACP का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
प्रयागराज
