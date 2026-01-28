28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

होटल बना अय्याशी का अड्डा; नाबालिग लड़के-लड़कियों को 2-3 घंटे के लिए मैनेजर देता था कमरा; कंडोम सहित…

Crime News: पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि एक कमरा 700 से 800 रुपये में दिया जाता था। अकेले आने वाले युवकों को एलबम में लड़कियों की फोटो दिखाकर सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Harshul Mehra

Jan 28, 2026

immoral activities inside the hotel in prayagraj busted crime news up

होटल बना अय्याशी का अड्डा। फोटो सोर्स-AI

Crime News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। प्रयागराज के सोरांव के शास्त्री नगर तिराहे के पास स्थित एक होटल में अय्याशी का पर्दाफाश पुलिस ने किया है।

Crime News Prayagraj: कंडोम सहित कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद

होटल का मैनेजर नाबालिग लड़कों और लड़कियों को 2 से 3 घंटे के लिए किराए पर कमरा देता था। पुलिस ने सोमवार को होटल में छापेमारी की। जिसके बाद अवैध गतिविधि का राज खुला। पुलिस ने होटल के कमरों से कंडोम सहित कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की हैं। इसके अलावा होटल के रजिस्टर में भी हेराफेरी पकड़ी गई है। जिसके आधार पर 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए होटल मैनेजर अविनाश मौर्या को पुलिस ने गिरफ्तार है। वहीं, मकान मालिक शमशेर और होटल संचालक शिवानंद फिलहाल फरार हैं। जिनकी तलाश की जा रही है।

Immoral Activities in Hotel: कैसे हुआ मामले का खुलासा

सोरांव थाना क्षेत्र के बलिकरनपुर शास्त्री तिराहे के पास स्थित एक मकान को होटल के रूप में संचालित किया जा रहा था। मकान के बाहर ऑनलाइन होटल बुकिंग का बोर्ड भी लगा था। अक्सर लड़के और लड़कियों को यहां लोग आते-जाते देखते थे। वह 1 से 2 घंटे के भीतर ही निकल आया करते थे। जिसके कारण लोगों को होटल के बारे में शक हुआ।

UP News: पुलिस ने होटल में मारा छापा

इसी दौरान कुछ दिन पहले ACP सोरांव श्यामजीत प्रमिला सिंह को सूचना मिली कि होटल के नाम पर अवैध गतिविधि हो रही है। जिसके बाद पुलिस ने गोपनीय ढंग से छानबीन की तो सूचना सही मिली। सोमवार को ACP ने सोरांव थाना प्रभारी केशवराम, नायब तहसीलदार समेत अन्य के साथ छापेमारी की। तलाशी के दौरान कमरों में से कंडोम सहित कई आपत्तिजनक वस्तुएं मिली।

Uttar Pradesh News: 700 से 800 रुपये में दिया जाता था कमरा

जब पुलिस ने होटल का रजिस्टर जांचा तो पता चला कि लड़कियों की उम्र में हेरफेर होता था। पुलिस के मुताबिक एक कमरा 700 से 800 रुपये में दिया जाता था। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि अकेले आने वाले युवकों को एलबम में लड़कियों की फोटो दिखाकर सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी।

Prayagraj News: मामले में पुलिस ने क्या कहा?

मामले को लेकर दारोगा वीरेंद्र नाथ की तहरीर पर नौगांव सोरांव निवासी अविनाश मौर्या, मकान मालिक शमशेर और बहरिया निवासी शिवानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। होटल मैनेजर अविनाश को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ACP का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

होली से पहले ‘चुनावी’ रंग होने लगा गाढ़ा! सपा की संतों के विवाद को ‘भुनाने’ पर नजर: BSP ब्राह्मणों पर डाल रही डोरे
लखनऊ
sp rekindle dispute between saints and police bsp eyeing brahmins know bjp preparations up politics

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Jan 2026 02:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / होटल बना अय्याशी का अड्डा; नाबालिग लड़के-लड़कियों को 2-3 घंटे के लिए मैनेजर देता था कमरा; कंडोम सहित…

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अविमुक्तेश्वरानंद का बिना स्नान माघ मेला छोड़ने का ऐलान, बोले- ऐसा सोचा भी नहीं था

Avi
प्रयागराज

ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े ने बाहर निकाला, अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर कहा था 10 में से 9 महामंडलेश्वर झूठे

प्रयागराज

यूपी में हलचल: अलंकार अग्निहोत्री के निलंबन पर संत समाज की प्रतिक्रिया, सनातन परंपरा से जुड़ने का खुला आमंत्रण

swami avimukteshwaranand reacts bareilly City Magistrate Alankar Agnihotri
प्रयागराज

शंकराचार्य का बुलावा! इस्तीफे के बाद बरेली सिटी मजिस्ट्रेट को धर्मक्षेत्र में आने का प्रस्ताव

धर्म, शिक्षा और प्रशासन के संगम पर खड़ा एक इस्तीफा: बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट को शंकराचार्य का धर्मक्षेत्र में आने का प्रस्ताव (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
प्रयागराज

क्या होता है शैय्या दान? माघ मेले में कल्पवास के बाद भक्त कर रहे यह दान, जानें क्यों

प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.