होटल बना अय्याशी का अड्डा; नाबालिग लड़के-लड़कियों को 2-3 घंटे के लिए मैनेजर देता था कमरा; कंडोम सहित…

होटल का मैनेजर नाबालिग लड़कों और लड़कियों को 2 से 3 घंटे के लिए किराए पर कमरा देता था। पुलिस ने सोमवार को होटल में छापेमारी की। जिसके बाद अवैध गतिविधि का राज खुला। पुलिस ने होटल के कमरों से कंडोम सहित कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की हैं। इसके अलावा होटल के रजिस्टर में भी हेराफेरी पकड़ी गई है। जिसके आधार पर 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए होटल मैनेजर अविनाश मौर्या को पुलिस ने गिरफ्तार है। वहीं, मकान मालिक शमशेर और होटल संचालक शिवानंद फिलहाल फरार हैं। जिनकी तलाश की जा रही है।