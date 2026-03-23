‘धुरंधर 2’ के बाद एक्टिव हुआ गुड्डू मुस्लिम, 50 लाख की रंगदारी मामले में पीटा गया फैसल, सामने आई यह कहानी

प्रयागराज : धुरंधर-2 फिल्म आने के बाद अतीक अहमद की चर्चाएं तेज हैं। उमेश पाल की हत्या का मास्टर माइंड अब अतीक का गुर्गा गुड्डू मुस्लिम फिर से एक्टिव हो गया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा गुड्डू मुस्लिम फरार चल रहा है। आरोप है कि गुड्डू के गुर्गे प्रयागराज में उसके नाम पर अवैध वसूली और जमीन कब्जाने का खेल खेल रहे हैं। धूमनगंज थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह हुई एक हिंसक घटना ने शहर में हड़कंप मचा दिया है।