क्या ग्लैमर वर्ल्ड में वापसी करेंगी हर्षा रिछारिया? खुद बताई सच्चाई कहा- मैं नहीं हूं TRP…

उन लोगों को भी हर्षा ने करारा जवाब दिया है जो सोशल मीडिया पर उन पर धर्म के नाम पर पैसे कमाने का आरोप लगा रहे थे। हर्षा ने खुलासा किया कि 'महाकुंभ से अभी तक मैंने धर्म को धंधा बनाकर करोड़ों रुपए छाप लिए, तो बता दूं मैं आज बहुत उधारी में हूं, उन्होंने बताया कि वो पहले एक सफल एंकर थीं और विदेशों में काम करके अच्छा पैसा कमा रही थीं, लेकिन धर्म की इस राह पर आने के बाद उनके पास उधारी के अलावा कुछ नहीं बचा और न ही किसी का साथ मिला।'