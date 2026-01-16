16 जनवरी 2026,

क्या ग्लैमर वर्ल्ड में वापसी करेंगी हर्षा रिछारिया? खुद बताई सच्चाई कहा- मैं नहीं हूं TRP…

प्रयागराज महाकुंभ 2025 से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया ने धर्म और सत्संग छोड़ने के फैसले पर चुप्पी तोड़ी है। फेक न्यूज और चरित्र हनन पर उन्होंने कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। जानिए पूरा मामला ..

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Ravendra Mishra

image

Ravendra kumar mishra

Jan 16, 2026

हर्षा रिछारिया का भावुक वीडियो

हर्षा रिछारिया का भावुक वीडियो ,फोटो सोर्स -Instagram, sanatani_harsha_richhariya

प्रयागराज महाकुंभ 2025 में अपनी सादगी और खूबसूरती से रातों-रात सोशल मीडिया स्टार बनीं हर्षा रिछारिया एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं, लेकिन इस बार वजह कोई धार्मिक वजह नहीं है। बल्कि इस बार उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो धर्म और सत्संग की राह छोड़कर वापस अपने पुराने प्रोफेशन की दुनिया में लौटेंगी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। वहीं अब हर्षा ने खुद इस पर अपनी बात रखी है।

हर्षा रिछारिया ने दी कड़ी चेतावनी

हर्षा रिछारिया ने कहा कि उनके नाम से लगातार गलत अफवाहें और फेक न्यूज फैलाई जा रही हैं। महाकुंभ के दौरान भी उन्होंने बहुत कुछ सहा, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। अब अगर कोई चैनल TRP के लिए या कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनके चरित्र को लेकर गलत बातें फैलाएगा, तो वह इस बार चुप नहीं रहेंगी और सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगी। उन्होंने साफ कहा कि किसी के चरित्र को उछालना गलत है और ऐसा करने वालों पर कड़ा एक्शन लुंगी।

प्रयागराज से शुरू हुआ यह विरोध!

हर्षा ने एक भावुक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि 'पिछले एक साल में उन्हें धर्म की राह पर चलते हुए भारी विरोध और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। हर्षा ने कहा कि प्रयागराज से शुरू हुआ यह विरोध खत्म होने का नाम नहीं ही ले रहा और बार-बार उनका मनोबल तोड़ा गया। उन्होंने ने सवाल भी पूछा कि वो धर्म के रास्ते पर चलकर आखिर गलत क्या कर रही थीं? न तो वो कोई चोरी कर रही थीं और न ही कोई अपराध, फिर भी उन्हें कदम-कदम पर रोका गया'।

मैं आज बहुत उधारी में हूं

उन लोगों को भी हर्षा ने करारा जवाब दिया है जो सोशल मीडिया पर उन पर धर्म के नाम पर पैसे कमाने का आरोप लगा रहे थे। हर्षा ने खुलासा किया कि 'महाकुंभ से अभी तक मैंने धर्म को धंधा बनाकर करोड़ों रुपए छाप लिए, तो बता दूं मैं आज बहुत उधारी में हूं, उन्होंने बताया कि वो पहले एक सफल एंकर थीं और विदेशों में काम करके अच्छा पैसा कमा रही थीं, लेकिन धर्म की इस राह पर आने के बाद उनके पास उधारी के अलावा कुछ नहीं बचा और न ही किसी का साथ मिला।'

अपनी पुरानी दुनिया

उन्होंने कहा कि ' वह फिर से अपना पुराना काम करेंगी जिसमें ना कोई विरोध था, ना ही चरित्र हनन और ना ही उधारी थी । अंत में उन्होंने युवाओं से अपील की कि सबसे बड़ा धर्म परिवार से जुड़कर रहो, अपने घर में रहकर अपने मंदिर में पूजा करो। उन्होंने यह भी कहा कि उनका इस धर्म से जुड़ना सिर्फ जुड़ना नहीं, बल्कि एक सोच और विद्रोही मानसिकता लेकर जाना होगा।

16 Jan 2026 09:30 am

