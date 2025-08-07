यूपी में अगले एक हफ्ते तक झमाझम बारिश का अलर्ट, देखें IMD की चेतावनी

Heavy Rain Alert: भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में मॉनसून को लेकर नया अपडेट जारी किया है। लखनऊ स्थित मौसम विभाग के वैज्ञानिक ने बताया कि फिलहाल राज्य में मॉनसून सामान्य रूप से सक्रिय है और यह गतिविधि अगले एक हफ्ते तक जारी रह सकती है। उन्होंने कहा कि इस दौरान राज्य के अलग-अलग इलाकों में मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा। कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुछ हिस्सों में तेज बौछारें भी पड़ने की संभावना है।