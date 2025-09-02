यूपी में मॉनसून फिर से हुआ सक्रिय,3 जिलों में ऑरेंज और 21 जिलों में येलो अलर्ट

उत्तर प्रदेश में मॉनसून पूरी ताकत से सक्रिय है। भारतीय मौसम विभाग, लखनऊ ने 3 सितंबर को राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। पश्चिमी यूपी के तीन जिलों सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर में ऑरेंज अलर्ट है। इसका मतलब है कि इन जिलों में बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है।
इसके अलावा अन्य कई जिलों में येलो अलर्ट जारी है, जहां भारी बारिश की संभावना है। इनमें प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, जौनपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, बागपत, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, अमरोहा, संभल और बदायूं शामिल हैं।
मौसम विभाग ने लगभग 50 जिलों में बिजली गिरने और आकाशीय बिजली की चेतावनी भी जारी की है। इन जिलों में बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर और ललितपुर शामिल हैं।
मौसम विभाग ने लोगों से कहा है कि वे सावधानी बरतें, तेज बारिश और आकाशीय बिजली के दौरान खुले में न रहें और सभी सुरक्षा नियमों का पालन करें।