यूपी में मॉनसून फिर से हुआ सक्रिय,3 जिलों में ऑरेंज और 21 जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने लगभग 50 जिलों में बिजली गिरने और आकाशीय बिजली की चेतावनी भी जारी की है। इन जिलों में बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर और ललितपुर शामिल हैं।