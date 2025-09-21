लखनऊ मंडल के नए आयुक्त बने IAS विजय विश्वास पंत, जनता से करेंगे सीधा संवाद

लखनऊ मंडल के नए मंडलायुक्त आईएएस विजय विश्वास पंत ने शनिवार को औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने साफ किया कि राजधानी और मंडल की बड़ी समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उनका कहना है कि लखनऊ को ट्रैफिक जाम, कमजोर स्वास्थ्य सुविधाओं और अवैध कब्जों जैसी दिक्कतों से छुटकारा दिलाना उनकी प्राथमिकता होगी। इसके लिए वे पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर और जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर के साथ बैठक करेंगे, ताकि इन समस्याओं का ठोस हल निकाला जा सके। बता दें कि विजय विश्वास पंत इससे पहले प्रयागराज में मंडलायुक्त थे।