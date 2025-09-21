लखनऊ मंडल के नए आयुक्त बने IAS विजय विश्वास पंत, जनता से करेंगे सीधा संवाद

लखनऊ मंडल के नए मंडलायुक्त आईएएस विजय विश्वास पंत ने शनिवार को औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने साफ किया कि राजधानी और मंडल की बड़ी समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उनका कहना है कि लखनऊ को ट्रैफिक जाम, कमजोर स्वास्थ्य सुविधाओं और अवैध कब्जों जैसी दिक्कतों से छुटकारा दिलाना उनकी प्राथमिकता होगी। इसके लिए वे पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर और जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर के साथ बैठक करेंगे, ताकि इन समस्याओं का ठोस हल निकाला जा सके। बता दें कि विजय विश्वास पंत इससे पहले प्रयागराज में मंडलायुक्त थे।
मंडलायुक्त ने कहा कि राजधानी में ट्रैफिक जाम लोगों की सबसे बड़ी परेशानी है। बढ़ते वाहन, अवैध पार्किंग और अतिक्रमण इसके मुख्य कारण हैं। इसे सुधारने के लिए पुलिस, नगर निगम और विकास प्राधिकरण के बीच बेहतर तालमेल बनाया जाएगा। जहां-जहां अतिक्रमण से जाम की स्थिति बनेगी, वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लखनऊ मंडल के नए मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने साफ किया है कि सरकारी जमीनों, सड़कों और पार्कों पर अवैध कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर इस मामले में लापरवाही मिली तो कड़ी कार्रवाई होगी। पंत ने कहा कि सार्वजनिक जगहों को कब्जामुक्त कराकर जनता के लिए उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में आईएएस विजय पंत ने कहा कि वे जनता से सीधे जुड़ेंगे। इसके लिए जनता दर्शन और नियमित निरीक्षण की व्यवस्था होगी, ताकि शिकायतों का तुरंत समाधान किया जा सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि लखनऊ मंडल की पहचान सुशासन और विकास से होगी।
विजय विश्वास पंत को एक ईमानदार, संवेदनशील और परिणाम देने वाले अधिकारी के रूप में जाना जाता है। अपने पिछले कार्यकालों में उन्होंने ट्रैफिक सुधार और विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा कराकर लोगों की सराहना पाई है। प्रयागराज में उनके नेतृत्व में महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ था। उनकी कार्यशैली जनता के बीच हमेशा सराहनीय रही है।