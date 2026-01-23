प्रयागराज में सफाई कर्मचारियों का बकाया भुगतान न मिलने पर अनोखा विरोध, माघ मेले में कूड़ा फैलाकर जताई नाराजगी

Cleaning staff protest payment Prayagraj: प्रयागराज में स्वच्छ माघ मेले की तैयारियों के बीच मंगलवार सुबह सफाई कर्मचारियों ने बकाया भुगतान न मिलने के कारण विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने शहर की प्रमुख मार्गों पर कूड़ा फैलाकर प्रशासन और जनता दोनों को चौंका दिया। रामघाट से संगम तक और फिर मेला प्राधिकरण कार्यालय तक जगह-जगह कूड़ा फैलाने की इस घटना ने स्थानीय लोगों में हैरानी और नाराजगी पैदा कर दी।