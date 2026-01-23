प्रयागराज में सफाई कर्मचारियों का बकाया भुगतान न मिलने पर अनोखा विरोध, माघ मेले में कूड़ा फैलाकर जताई नाराजगी

माघ मेले में कूड़ा फैलाकर जताई नाराजगी | Image Video Grab
Cleaning staff protest payment Prayagraj: प्रयागराज में स्वच्छ माघ मेले की तैयारियों के बीच मंगलवार सुबह सफाई कर्मचारियों ने बकाया भुगतान न मिलने के कारण विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने शहर की प्रमुख मार्गों पर कूड़ा फैलाकर प्रशासन और जनता दोनों को चौंका दिया। रामघाट से संगम तक और फिर मेला प्राधिकरण कार्यालय तक जगह-जगह कूड़ा फैलाने की इस घटना ने स्थानीय लोगों में हैरानी और नाराजगी पैदा कर दी।
सफाई कर्मचारियों का कहना था कि महाकुम्भ के दौरान उनके बकाया भुगतान में देरी हुई है, जिससे वे नाराज हैं। उन्होंने विरोध स्वरूप पूरे मेला क्षेत्र में कूड़ा फैलाया, जिससे मेला प्राधिकरण और आम नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ा। कर्मचारियों ने इसे एक तरह से अपने हक के लिए आवाज उठाने का तरीका बताया।
सूचना मिलने के बाद अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों को समझाया। मेलाधिकारी ऋषिराज ने कहा कि कर्मचारियों की मांग को तुरंत गंभीरता से लिया गया और एक घंटे के भीतर बकाया भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।
जिन मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फैलाया गया था, वहां अधिकारियों ने त्वरित सफाई कराई। मेला प्राधिकरण ने कहा कि आगामी दिनों में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कर्मचारियों के भुगतान की नियमित प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
अधिकारियों ने यह भी साफ किया कि कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के बावजूद मेला संचालन प्रभावित नहीं हुआ और सभी तैयारियां निर्धारित समय पर पूरी की जा रही हैं। माघ मेला आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है।
