शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की बिगड़ी तबीयत, वैनिटी से नहीं निकले बाहर

Shankaracharya Avimukteshwaranand Health Deteriorates: प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन के बीच चल रहा विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। वसंत पंचमी के बड़े स्नान पर्व पर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। दोपहर 1 बजे तक अविमुक्तेश्वरानंद गंगा स्नान के लिए नहीं निकले, जिससे मेले में चर्चा तेज हो गई है। इस बीच अविमुक्तेश्वरानंद की तबीयत भी खराब हो गई है। उनके शिष्यों ने बताया कि आज सुबह से उन्हें तेज बुखार है। स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से वह अपनी वैनिटी वैन में ही हैं और सुबह से एक बार भी बाहर नहीं आए हैं।