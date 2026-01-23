23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

प्रयागराज

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की बिगड़ी तबीयत, वैनिटी से नहीं निकले बाहर

Shankaracharya Avimukteshwaranand News: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बीच विवाद वसंत पंचमी के दिन भी खत्म नहीं हुआ। इस बीच उनकी तबीयत बिगड़ गई है।

2 min read
प्रयागराज

image

Anuj Singh

Jan 23, 2026

बीमार पड़े अविमुक्तेश्वरानंद

बीमार पड़े अविमुक्तेश्वरानंद

Shankaracharya Avimukteshwaranand Health Deteriorates: प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन के बीच चल रहा विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। वसंत पंचमी के बड़े स्नान पर्व पर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। दोपहर 1 बजे तक अविमुक्तेश्वरानंद गंगा स्नान के लिए नहीं निकले, जिससे मेले में चर्चा तेज हो गई है। इस बीच अविमुक्तेश्वरानंद की तबीयत भी खराब हो गई है। उनके शिष्यों ने बताया कि आज सुबह से उन्हें तेज बुखार है। स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से वह अपनी वैनिटी वैन में ही हैं और सुबह से एक बार भी बाहर नहीं आए हैं।

माफी तक स्नान से इनकार

अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक प्रशासन उनसे माफी नहीं मांगता, तब तक वह स्नान नहीं करेंगे। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी लगातार नोटिस देकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब उनका मौनी अमावस्या का स्नान नहीं हो पाया, तो वसंत पंचमी का स्नान कैसे किया जा सकता है।

मौनी अमावस्या स्नान का मुद्दा

अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि मौनी अमावस्या का स्नान सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब वह स्नान नहीं हुआ, तो आगे के स्नान का कोई औचित्य नहीं बनता। इसी बात को लेकर वह प्रशासन से नाराज हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं।

समर्थकों में चिंता

उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर से शिष्यों और समर्थकों में चिंता का माहौल है। वहीं, प्रशासन की ओर से भी पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है। वसंत पंचमी के दिन यह टकराव कैसे सुलझेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

योग गुरु स्वामी रामदेव का बयान

वहीं योग गुरु स्वामी रामदेव ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तीर्थ स्थलों पर साधु-संतों को आपसी विवाद से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए सभी को एकजुट होकर काम करना होगा।

Updated on:

23 Jan 2026 01:56 pm

Published on:

23 Jan 2026 01:47 pm

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

जब तक योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नहीं बनते…नहीं पहनूंगा जूते-चप्पल, गूगल गोल्डन बाबा ने लिया प्रण

प्रयागराज

यूपी BJP में टकराव! एक दूसरे के खिलाफ हुए योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्या, जानें पूरा मामला?

योगी आदित्यनाथ VS केशव प्रसाद मौर्या
प्रयागराज

माफी तक नहीं होगा स्नान, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद वसंत पंचमी पर भी अड़े, प्रशासन के लिए चुनौती

प्रशासन से सार्वजनिक माफी की मांग पर अड़े ज्योतिष मठ के शंकराचार्य, फुटपाथ पर ही डटे रहने का ऐलान (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
प्रयागराज

'गलती हुई है तो माफी मांगिए'-कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य महाराज का प्रशासन से सवाल

ब्राह्मणों और साधुओं के साथ कथित व्यवहार पर संत समाज में रोष, विनम्रता और संवाद की अपील (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
प्रयागराज

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अच्छे से संगम में स्नान करें और बात को खत्म करें : डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य

प्रयागराज
