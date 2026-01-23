शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की बिगड़ी तबीयत, वैनिटी से नहीं निकले बाहर

बीमार पड़े अविमुक्तेश्वरानंद
Shankaracharya Avimukteshwaranand Health Deteriorates: प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन के बीच चल रहा विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। वसंत पंचमी के बड़े स्नान पर्व पर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। दोपहर 1 बजे तक अविमुक्तेश्वरानंद गंगा स्नान के लिए नहीं निकले, जिससे मेले में चर्चा तेज हो गई है। इस बीच अविमुक्तेश्वरानंद की तबीयत भी खराब हो गई है। उनके शिष्यों ने बताया कि आज सुबह से उन्हें तेज बुखार है। स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से वह अपनी वैनिटी वैन में ही हैं और सुबह से एक बार भी बाहर नहीं आए हैं।
अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक प्रशासन उनसे माफी नहीं मांगता, तब तक वह स्नान नहीं करेंगे। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी लगातार नोटिस देकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब उनका मौनी अमावस्या का स्नान नहीं हो पाया, तो वसंत पंचमी का स्नान कैसे किया जा सकता है।
अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि मौनी अमावस्या का स्नान सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब वह स्नान नहीं हुआ, तो आगे के स्नान का कोई औचित्य नहीं बनता। इसी बात को लेकर वह प्रशासन से नाराज हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं।
उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर से शिष्यों और समर्थकों में चिंता का माहौल है। वहीं, प्रशासन की ओर से भी पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है। वसंत पंचमी के दिन यह टकराव कैसे सुलझेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
वहीं योग गुरु स्वामी रामदेव ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तीर्थ स्थलों पर साधु-संतों को आपसी विवाद से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए सभी को एकजुट होकर काम करना होगा।
