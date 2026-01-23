जब तक योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नहीं बनते…नहीं पहनूंगा जूते-चप्पल, गूगल गोल्डन बाबा ने लिया प्रण

गोल्डन बाबा का कहना है कि उन्होंने वर्ष 2024 से भीष्म प्रतिज्ञा ले रखी है। वे देश के सभी राज्यों में तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं। उनका विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री बनने से गौहत्या बंद होगी और देश में धर्म व संस्कृति की रक्षा होगी। इसी आस्था के साथ बाबा ने चांदी के जूतों का त्याग कर अपनी यात्रा जारी रखने की घोषणा की है।