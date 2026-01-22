सीएम योगी ने संगीत सोम को पीछे जाने का किया इशारा, बोले- मंत्री जी को आगे आने दो

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से करीब 30 मिनट पहले भाजपा के फायरब्रांड नेता और सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम की पुलिसकर्मियों से झड़प भी हो गई। बताया जा रहा है कि जब संगीत सोम सीएम के कार्यक्रम में जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोका। इस पर वह नाराज हो गए और पुलिसकर्मियों से कहा, 'आप बिना खुराक लिए नहीं मानोगे।' हालांकि, मौके पर मौजूद अधिकारियों ने स्थिति को संभालते हुए उन्हें शांत कराया।