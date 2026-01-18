18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

सीएम योगी बोले- आजादी के बाद पहली बार 62 लाख लाभार्थियों को मिला अपना घर

Yogi Adityanath news today : सीएम योगी ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त मुख्यमंत्री ने भेजी।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 18, 2026

योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास की जारी की किस्त, PC- IANS

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 2 लाख लोगों को रविवार को बड़ी सौगात दी। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त मुख्यमंत्री ने भेजी। लखनऊ के गोमती नगर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने 2000 करोड़ रुपए की अनुदान राशि ट्रांसफर की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'पिछले पौने 9 सालों में, हमने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में 60 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहुंचाया है और आज 2 लाख और लोगों को इसमें जोड़ा जा रहा है। अब यह संख्या 62 लाख हो गई है। आजादी के बाद पहली बार 62 लाख लाभार्थियों को अपने आवास की सुविधा का फायदा मिल रहा है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के विजन और नेतृत्व को जाता है।"

उन्होंने कहा कि जब अच्छी सरकारें आती हैं तो वे अच्छी सोच के साथ लोगों को सुविधाओं से संपन्न करती हैं। इस सरकार में सुविधाएं बढ़ी हैं, अच्छी सड़कें बनी हैं, स्वच्छ शहर बने हैं, पेयजल की सुविधाएं बढ़ी हैं, और यातायात की सुविधा बढ़ी है। स्मार्ट सिटी के लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। पहली बार स्ट्रीट वेंडर के लिए भी पीएम स्वनिधि का लाभ प्राप्त हो रहा है और हर जरूरतमंद के लिए आवास की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है।

सरकार मुहैया करा रही तीनों सुविधाएं

उन्होंने कहा कि यह केवल एक आवास नहीं है। यह एक संपूर्ण स्वावलंबन का आधार भी है। हर एक व्यक्ति की अभिलाषा होती है कि मैं अपने जीवन में अपने लिए एक आवास बना लूं। रोटी, कपड़ा और मकान बुनियादी सुविधाओं की बेसिक जरूरतें हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों प्रकार की सुविधा मुहैया कराई हैं: रोटी के लिए हर गरीब के लिए उसका राशन कार्ड, कपड़े के लिए मिशन रोजगार के अंतर्गत रोजगार के माध्यम से, और मकान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से 2025 के बीच 17 लाख 66 हजार शहरी परिवारों को आवास दिया गया और आज यह संख्या बढ़कर 19 लाख 75 हजार हो चुकी है। आवास केवल छत नहीं, बल्कि स्वावलंबन की नींव है। आवास के साथ शौचालय, बिजली कनेक्शन, उज्ज्वला गैस, आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधाएं मिल रही हैं।

62 लाख से अधिक लाभर्थियों को मिला लाभ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का ही प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अब तक 60 लाख से अधिक लाभार्थियों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की वर्चुअल माध्यम से उपस्थिति में आज प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत लखनऊ से 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान राशि का अंतरण किया।

ये भी पढ़ें

500-500 की गड्डियों के साथ भाजपा जिला महामंत्री का वीडियो, अब बोले- यह सब तंत्र-मंत्र, पैसा नकली
महाराजगंज
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Jan 2026 09:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / सीएम योगी बोले- आजादी के बाद पहली बार 62 लाख लाभार्थियों को मिला अपना घर

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

लखनऊ में 86वां पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन, तैयारियों का विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने लिया जायजा

19 से 21 जनवरी तक लखनऊ में जुटेंगे देशभर के विधानसभा और विधान परिषदों के अध्यक्ष-सभापति (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

उत्तर प्रदेश दिवस 2026 का भव्य आयोजन 24 से 26 जनवरी तक, प्रदेशभर में होंगे कार्यक्रम

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने प्रदेशवासियों से सहभागिता की अपील की (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
यूपी न्यूज

इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी, लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, 222 यात्री सुरक्षित

दिल्ली से बागडोगरा जा रही फ्लाइट की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, 222 यात्री और 8 शिशु सुरक्षित (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

लखनऊ दुबग्गा में ताबड़तोड़ फायरिंग, दबंगों का आतंक, चरक इंस्टिट्यूट के पास मचा हड़कंप

दुबग्गा इलाके में गोलियों की गूंज, 10–15 दबंगों ने बरसाईं गोलियां और किया पथराव, क्षेत्र में दहशत (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

‘प्लेन में बम है’… दिल्ली से पश्चिम बंगाल जा रही फ्लाइट की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग, जांच जारी

लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.