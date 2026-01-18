सीएम योगी बोले- आजादी के बाद पहली बार 62 लाख लाभार्थियों को मिला अपना घर

उन्होंने कहा कि जब अच्छी सरकारें आती हैं तो वे अच्छी सोच के साथ लोगों को सुविधाओं से संपन्न करती हैं। इस सरकार में सुविधाएं बढ़ी हैं, अच्छी सड़कें बनी हैं, स्वच्छ शहर बने हैं, पेयजल की सुविधाएं बढ़ी हैं, और यातायात की सुविधा बढ़ी है। स्मार्ट सिटी के लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। पहली बार स्ट्रीट वेंडर के लिए भी पीएम स्वनिधि का लाभ प्राप्त हो रहा है और हर जरूरतमंद के लिए आवास की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है।