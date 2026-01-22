शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अच्छे से संगम में स्नान करें और बात को खत्म करें : डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य

दूसरे नोटिस के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि 'हमें किस आधार पर जमीन और सुविधाएं दी गई थीं और अब किस आधार पर उन्हें वापस लिया जा रहा है?' इस बयान के साथ ही शंकराचार्य और प्रशासन के बीच टकराव और तेज हो गया है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन अगला कदम क्या उठाता है और यह मामला अदालत तक पहुंचता है या नहीं।